寶林茶室食安風暴奪2命！盤點北市近期食安事件

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寶林茶室中毒事件最早傳出1名39歲男子，於3月22日至寶林茶室食用炒粿條、香蘭葉果汁後，回家出現嘔吐、腹瀉，最終送醫搶救不治。第二名死者是66歲男子，也是吃了炒粿條後發生腹瀉、胸悶症狀。粿條成為中毒主要嫌疑物。不過，北市衛生局24日前往稽查時，22日的食材均已食用完畢，只能採取刀具、砧板與廚師手部等環境與生物跡證化驗。
有醫師元兇推測中毒原因可能是來自保存不當的發酵米或是米類製品中的邦克列酸（Bongkrekic Acid，5又稱米酵菌酸）毒素，通常只要1mg就有可能致命。衛福部證實，2名死者與29名中毒者體內均驗出邦克列酸。台北市長蔣萬安則認為不排除人為下毒。
北市府4月2日舉行記者會，衛生局長陳彥元證實，3月24日下午前往寶林稽查，由於已無食餘，因此採驗刀具、砧板與廚師手部的生物跡證檢體，台大法醫所翁德怡教授通知在廚師手部驗出米酵菌酸，衛生局並立即通知檢調偵辦。
壽司店疑似食物中毒
台北市衛生局1日表示，接獲醫院通報，連鎖迴轉壽司店藏壽司發生疑似食物中毒事件，3月28日4名顧客用餐後發生腹瀉等不適狀況，立即前往營業場所稽查，但當時已沒有民眾食用的同批食餘，衛生局稽查發現洗手區垃圾桶蓋子非腳踏式、煮飯機及冰淇淋機周圍有髒污等4項缺失，要求限期改善。
亞洲藏壽司公司1日回應表示，下午台北市衛生局複檢先前發現的缺失，結果皆合格，此事件對公司財務與營運無重大影響。
漢來自助餐3人食用後嘔吐送醫
台北市衛生局1日表示，凌晨接獲醫院通報，北市漢來飯店自助餐出現疑似食品中毒事件，有6位民眾昨日中午一同到飯店自助餐用餐後，其中3位當天下午陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，送醫治療後已返家休養。
衛生局表示，接獲通報後派員前往，現場已無同批食物檢體，但仍採集現場三個工作人員手部檢體，以及烤鴨刀具砧板、生魚片刀具砧板、牛排夾子等5件環境檢體。稽查也發現有「央廚區、炒鍋區塊上方不潔、蒸箱不潔、現烤牛排區烤爐上方不潔、西餐蒸烤箱不潔」等缺失，已經明令業者於4月8日前改善完成。
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