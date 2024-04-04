花蓮7.2強震「國家警報」沒動靜！網大推這款APP：提早好幾秒通知

有影／晶英酒店員工找到了！無人機拍到受困畫面　手舉紅旗等救援

▲仍有民眾受困於九曲洞，無人機稍早拍攝到受困民眾畫面。（圖／內政部提供）
▲仍有民眾受困於九曲洞，無人機稍早拍攝到受困民眾畫面。（圖／內政部提供）

記者林怡昕／台北報導

昨天上午7點58分左右規模7.2強震，花蓮成重災區，截至今天早上10點10分為止，仍有101人受困、46人失聯，稍早無人機在九曲洞附近，拍攝到受困民眾畫面，交通部公路局說明，截至上午10時公路局已搶通到約175.6公里處，但邊坡持續零星落石，正在等待邊坡穩定，待公路搶通後進入救援。

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花蓮太魯閣晶英酒店3日上午有50名員工乘坐4輛小巴士，由花蓮開往酒店的過程中碰上強震後失聯，有3名受困員工徒步走到酒店回報最新情況，4輛小巴士目前都在九曲洞避難，50名員工均平安，現場另外還有24名遊客受困待援。

公路局今天上午6時許出動空拍機探勘沿途台8線中橫公路災情，在175公里處明隧道發現一群受困民眾，搖紅旗、揮手求救，依畫面後方車輛判斷，應該是晶英酒店員工，目前待公路搶通後進入救援。

交通部公路局東區養護工程分局副分局長陳柏成說明，晶英酒店員工分兩批，一批在約在175公里處明隧道、另一批26人在距離約3公里的九曲洞等待救援，截至上午10時公路局已搶通到約175.6公里處，距離明隧道僅500公尺，但邊坡持續零星落石，正在等待邊坡穩定。

內政部長林右昌也說，已接觸到原失聯九曲洞的42位晶英酒店員工，目前搜救人員已經挺進到距離九曲洞300公尺處，但因為現場還有餘震跟落石，因此在安全考量下，搶通時間預計在今天傍晚6點，現場會先進行物資補給，提供受困民眾。

截至今天早上10點10分為止，共有9人死亡、1050人受傷、101人受困（晶英員工5人、九曲洞遊客24人、和平礦場64 人、天祥青年活動中心1人、台8線170K1 人、東華大學學生約6人）、46人失聯（中和礦場1人、晶英員工42人、小錐麓步道1人、慈恩站東葦公司2人）。

有關東華大學受困學生方面，包含生科系二年級郭O緯(男) 、生科系三年級黃O婷(女)、材料系一年級張O屏(男) 、材料系一年級康O(男) 、電機系二年級陳O睿(男) 、教育系二年級鄭O蓁(女) ，目前已聯繫上，位置位於洛韶附近民宿目前安全。

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