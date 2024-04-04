高市稅捐處提醒民眾　地震災害損失可申請租稅減免

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(一)如房屋毀損面積達整棟面積5成以上，必須修復始能使用者，房屋稅全免。
(二)如毀損面積占整棟面積3成以上不及5成之房屋，其房屋稅減半徵收。
(三)受災戶可於災害發生之日起30日內，向房屋坐落所屬各分處提出申請減免房屋稅。
二、地價稅：
(一)依土地稅減免規則第12條規定，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。
(二)受災土地之所有權人或典權人，得於災害發生之日起30日內向該處或所轄各分處提出申請。
三、使用牌照稅：
(一)汽車及汽缸總排汽量達151立方公分以上機車，因災害受損致不堪使用或暫停使用，向監理機關辦理報廢、繳銷、停駛、註銷登記手續者。
(二)汽車及汽缸總排汽量達151立方公分以上機車，因災害受損須修復，但未向監理機關申報停止使用者，其修復期間視為停駛期間。
(三)有前二項原因者，應檢附：
1.里辦公處、消防、警察等有關機關開具之災害受損證明。
2.修車場（保養場）開立之維修發票（收據），並註明入、出場日期，可減徵或申請退還其未使用期間或修復期間之使用牌照稅。
(四)申請期限為自災害發生之日起1個月內。
四、娛樂稅：
查定課徵娛樂稅之娛樂業者，因災害無法營業，於災害發生之日起1個月內，可向該處申請扣除因災害致未營業之天數，按比例核減當期之娛樂稅。
如欲進一步了解相關資訊，可查詢高雄市稅捐處網站主題專區/天然災害減免；另有關個人或營業人之財物損毀，涉及所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等之減免申請，請向所在之國稅局提出申請。