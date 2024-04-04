影／視察交通運輸搶修 蔡英文發表談話「全力守護大家安全」
台灣昨日上午歷經7.2級強震襲擊，至今已累計9死1050傷，目前仍有101人受困、46失聯，此外花蓮交通也受到嚴重衝擊，總統蔡英文今（4）日上午前往台北車站聯合防災中心，視察雙鐵與公路地震影響及搶修疏運情形，致詞時特別感謝相關單位同仁的辛勞，也拜託持續應變、密切注意疏運狀況，強調救災跟維持交通運輸同樣辛苦，每多一份用心就能讓國人多一份安心，「我們繼續全力守護大家安全，讓全國各地交通儘速恢復。」
記者陳威叡／台北報導
蔡英文今日上午前往台北車站聯合防災中心，視察雙鐵與公路地震影響及搶修疏運情形，致詞時表示，今天是清明連假第一天，許多民眾陸續返鄉，這也是雙鐵、公路局等交通運輸單位最忙碌的時刻，從昨天就開始，尤其是昨天地震過後，同仁必須密切掌握安全狀況、密切處理，「大家都辛苦了」。
交通運輸部分，蔡英文表示，高鐵昨天下午一時許後恢服營運，台鐵今天恢復雙線通車，對東部疏運是很重要的一步，經過6小時台鐵同仁努力，公路部分嚴重的是蘇花公路，依然是全線封閉，下清水橋段最為關鍵，中央地方正全力合作搶修，臨時便道在本月16日可使用，大車要到5月，但能夠經過中橫進入花蓮。
蔡英文指出，現為了協助花東民眾返鄉，海運空運啟動疏運措施，今天了解交通運輸狀況，特別感心同仁辛勞，拜託大家持續一級應變，密切注意疏運狀況，隨時調整運能，提供民眾安心安全服務，強調救災跟維持交通運輸同樣辛苦，感謝堅守崗位第一線付出的同仁，每一份用心就能讓國人多一份安心，「我們繼續全力守護大家安全，讓全國各地交通儘速恢復。」