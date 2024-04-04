強震摔壞電視、小家電！9品牌通路免費家電健檢、維修優惠一次看

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📍遠傳電信
▪︎於花蓮六間門市：花蓮中正、花蓮吉安、花蓮中山、吉安中華、花蓮玉里、花蓮中華門市，以及中華國小學生活動中心設置「關懷服務站」，不限遠傳用戶，均可免費充電、撥打緊急電話、借用行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備、提供免費飲料、礦泉水等飲品。
▪︎六間遠傳門市並提供災區用戶免費換/補卡、免排隊優先辦理業務等服務。
▪︎用戶如因地震導致收訊障礙，遠傳將依服務契約辦理，按實際受影響情形，提供月租費扣減或等值電信服務。
📍台灣大哥大
▪︎花蓮地區myfone門市皆提供免費充電服務。
▪︎針對戶籍或帳單地址在花蓮的用戶，今（4）日起至4月30日起可申請暫緩帳單催收及延繳作業。
▪︎4月8日起至4月30日，花蓮地區myfone門市，包括花蓮舊站、花蓮林森、吉安中華、花蓮民國、花蓮中山及花蓮中正，提供免費換補卡服務。
▪︎若用戶有換機需求，用戶可於4月8日起至4月30日至上述6家門市，續約指定專案購機享最高折價1500元或空機折價優惠。
📍中華電信
▪︎中華電信免費提供花蓮美崙及花蓮松園兩會館50間房間來安置中華電信受災的同仁外，也接受花蓮地區一般受災民眾的安置申請，有需求的民眾可以洽花蓮市公所或花蓮縣政府社會處。電話：(03)8227171
🟡3C賣場
📍大同3C 服務電話0800-052-666
▪︎自即日起至4月30日大同大家電，包含液晶、冰箱、洗衣機、空調因損壞維修所延伸之服務費及零件費另享5折優惠。
▪︎宜花東地區受災戶(出示任一居住證明即可)至宜花東地區大同3C直營門市換購大同品牌液晶、冰箱、洗衣機、空調家電產品，可享會員價再85折優惠 ; 換購大同品牌小家電享會員價再8.8折優惠。
📍燦坤3C 服務專線0800-095-885。
▪︎地震家電免費檢測，民眾持受災家電至全台燦坤門市電氣醫院，即可免費受理因地震受損害大小家電免費健檢，受檢商品不限消費通路或保固期限，皆可免費檢測。冰箱、洗衣機、電視等大型家電則可通過服務專線即時報修。
📍全國電子 服務專線0800-021-921
▪︎即日起至4月11日全台門市買電視螢幕壁掛架商品推出9折優惠。
🟡家電品牌
📍台灣三星 服務專線0800-32-9999
▪︎即日起至4月30日前，全台受災戶如有三星家電維修需求，將提供零件7折優惠。
▪︎同步開啟視訊諮詢服務，凡客戶進線客服中心，客服人員將透過視訊方式進行檢測。
📍奇美家電 服務專線0800-663-000
▪︎即日起至4月30日止，提供全台CHIMEI全系列家電註冊產品免費檢測，維修零件與舊機換新機建議售價6折優惠(需保留舊機供鑑定)。
📍LG服務專線0800-898-899
▪︎即日起至4月30日止，花東地震受災戶及芮氏規模5(含)以上受災地區民眾家中大型 LG 家電到府維修免工資外，另享零件7折優惠，而經判定因遭受地震災害損傷以至無法修復或不維修之家電，將提供 LG 官方線上商城專屬優惠序號，享全系列商品8.5折。
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