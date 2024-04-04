花蓮7.2強震25年來最猛！單日餘震「衝破200起」　未來一週都還有

強震摔壞電視、小家電！9品牌通路免費家電健檢、維修優惠一次看

▲遠傳電信火速於花蓮地區設立「關懷服務站」，不限遠傳用戶，均可免費充電、撥打緊急電話、借用行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備。（圖／官方提供）
▲遠傳電信火速於花蓮地區設立「關懷服務站」，不限遠傳用戶，均可免費充電、撥打緊急電話、借用行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

昨（3）一早發生了7.2強震，且後續餘震連連，不少民眾家中大小家電、3C家電商品因地震掉落受損，包含全國電子、大同3C、燦坤等3C家電通路，以及台灣三星、奇美等家電品牌都有針對地震受損的家電進行免費健檢和維修優惠。遠傳則在花蓮設置服務站，提供充電、備用手機等支援，同時如因地震導致收訊障礙，會按實際受影響情形，提供月租費扣減或等值電信服務。《NOWnews》整理9大品牌、賣場、電信商等地震相關服務、優惠一次看。

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🟡電信商

📍遠傳電信

▪︎於花蓮六間門市：花蓮中正、花蓮吉安、花蓮中山、吉安中華、花蓮玉里、花蓮中華門市，以及中華國小學生活動中心設置「關懷服務站」，不限遠傳用戶，均可免費充電、撥打緊急電話、借用行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備、提供免費飲料、礦泉水等飲品。

▪︎六間遠傳門市並提供災區用戶免費換/補卡、免排隊優先辦理業務等服務。

▪︎用戶如因地震導致收訊障礙，遠傳將依服務契約辦理，按實際受影響情形，提供月租費扣減或等值電信服務。

▲遠傳「關懷服務站」提供行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備借用服務。（圖／官方提供）
▲遠傳「關懷服務站」提供行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備借用服務。（圖／官方提供）
📍台灣大哥大

▪︎花蓮地區myfone門市皆提供免費充電服務。

▪︎針對戶籍或帳單地址在花蓮的用戶，今（4）日起至4月30日起可申請暫緩帳單催收及延繳作業。

▪︎4月8日起至4月30日，花蓮地區myfone門市，包括花蓮舊站、花蓮林森、吉安中華、花蓮民國、花蓮中山及花蓮中正，提供免費換補卡服務。

▪︎若用戶有換機需求，用戶可於4月8日起至4月30日至上述6家門市，續約指定專案購機享最高折價1500元或空機折價優惠。

📍中華電信

▪︎中華電信免費提供花蓮美崙及花蓮松園兩會館50間房間來安置中華電信受災的同仁外，也接受花蓮地區一般受災民眾的安置申請，有需求的民眾可以洽花蓮市公所或花蓮縣政府社會處。電話：(03)8227171

🟡3C賣場

📍大同3C  服務電話0800-052-666

▪︎自即日起至4月30日大同大家電，包含液晶、冰箱、洗衣機、空調因損壞維修所延伸之服務費及零件費另享5折優惠。

▪︎宜花東地區受災戶(出示任一居住證明即可)至宜花東地區大同3C直營門市換購大同品牌液晶、冰箱、洗衣機、空調家電產品，可享會員價再85折優惠 ; 換購大同品牌小家電享會員價再8.8折優惠。

▲大同3C榮獲2022信譽品牌金獎。（圖／品牌提供）
▲大同3C從即日起至4月30日，大同大家電，包含液晶、冰箱、洗衣機、空調因損壞維修所延伸之服務費及零件費另享5折優惠。（圖／品牌提供）
📍燦坤3C 服務專線0800-095-885。

▪︎地震家電免費檢測，民眾持受災家電至全台燦坤門市電氣醫院，即可免費受理因地震受損害大小家電免費健檢，受檢商品不限消費通路或保固期限，皆可免費檢測。冰箱、洗衣機、電視等大型家電則可通過服務專線即時報修。

📍全國電子 服務專線0800-021-921

▪︎即日起至4月11日全台門市買電視螢幕壁掛架商品推出9折優惠。

🟡家電品牌

📍台灣三星 服務專線0800-32-9999

▪︎即日起至4月30日前，全台受災戶如有三星家電維修需求，將提供零件7折優惠。

▪︎同步開啟視訊諮詢服務，凡客戶進線客服中心，客服人員將透過視訊方式進行檢測。

三星微風南山旗艦體驗館相當豪華氣派。
▲台灣三星即日起至4月30日前，全台受災戶如有三星家電維修需求，將提供零件7折優惠。（圖／NOWnews資料照片）
📍奇美家電 服務專線0800-663-000

▪︎即日起至4月30日止，提供全台CHIMEI全系列家電註冊產品免費檢測，維修零件與舊機換新機建議售價6折優惠(需保留舊機供鑑定)。

📍LG服務專線0800-898-899

▪︎即日起至4月30日止，花東地震受災戶及芮氏規模5(含)以上受災地區民眾家中大型 LG 家電到府維修免工資外，另享零件7折優惠，而經判定因遭受地震災害損傷以至無法修復或不維修之家電，將提供 LG 官方線上商城專屬優惠序號，享全系列商品8.5折。

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