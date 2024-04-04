郭婞淳前進巴黎奧運！女子59公斤級「世界紀錄」被中國羅詩芳打破
在泰國普吉島舉行的2024年舉重世界盃女子59公斤級比賽中，台灣「舉重女神」郭婞淳以抓舉100公斤、挺舉130公斤、總和230公斤完成比賽，無緣進帳獎牌，但確定取得巴黎奧運參賽門票。中國名將羅詩芳收下挺舉、總和兩面金牌，其中總和248公斤的成績，還打破郭婞淳此前締造的247公斤世界紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
30歲的郭婞淳去年在杭州亞運上衛冕金牌失利，拿下銅牌。她今年備戰巴黎奧運，不斷調整狀態，已經很久沒有比國際賽了。此次世界盃，最終雖然無緣奪牌，但確定能取得奧運門票，也是她自倫敦奧運、里約奧運、東京奧運後，生涯第4次打進奧運。
去年拿下杭州亞運銀牌的中國名將羅詩芳，這次抓舉成績為108公斤，獲得銀牌；挺舉140公斤則追平郭婞淳保持的世界紀錄，收下金牌；總和248公斤，則一舉超越郭婞淳的247公斤世界紀錄，拿下金牌。
根據《新浪香港》報導，羅詩芳認為這次朝鮮女將金日景給她帶來一些壓力，自己這次挺舉、抓舉都有失誤，但整體而言狀態還算不錯。他也自信地表示：「打破總和世界紀錄是賽前的最低要求，很開心能擁有一個屬於自己的世界紀錄。」
金日景這次世界盃抓舉項目以108公斤摘金，她的挺舉132公斤以及總和240公斤則分別拿下銀牌。
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