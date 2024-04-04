「中職最正MC」艾融出國度假！被酸不關心地震 本人一句話堵嘴
台灣花蓮近海昨（3）日一早發生規模7.2強震，為921大地震後規模最大的地震，全台都有災情傳出，至今累計造成9人罹難、破千人受傷，「中職最正MC」林艾融昨天在粉專分享赴南韓旅遊的照片，被粉絲質疑不在意家鄉地震，本人聲明自己早就發文關心。
記者楊穎軒／綜合報導
艾融4月1日飛抵南韓度假，昨天下午在臉書、IG分享漫步異國街頭、大啖小吃及與友人拍貼和逛街的動態，並寫下：「來韓國第一件事情，在機場搞丟護照，第二天才發現，哈哈哈哈哈！」
貼文一發布，不少粉絲留言：「艾融好漂亮」、「還好嗎？祝妳找回護照」、「真迷糊」、「玩得盡興！」其中一名粉絲提醒：「關心一下台灣吧！」艾融看到後親自回覆：「請看我的限動！」其實艾融在強震發生後，第一時間就發文詢問大家是否安全，而該粉絲看到回文後才趕緊說：「現在看！」
艾融擁有一對微笑眼、32D極致身材及好口條，曾經在LamiGirls、味全龍啦啦隊服務，並於直播界發展，近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人工作，受封「中職最正MC」，同時也兼任台啤雲豹啦啦隊，另參與綜藝主持及通告，去年推出寫真作品。
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