403花蓮地震「25年來最強」！台灣強震比一比　921更嚴重關鍵曝光

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這次不少人在花蓮強震中「從睡夢被搖醒」，不過也有許多人因為要上班，所以早早就已經出門，或者早已起床準備要出門，反應以及迴避的時間更加的充裕，讓人回想到1999年的9月21日凌晨1時47分的大地震，當時候幾乎大家都在睡夢當中，突如其來的地震，許多人都還沒反應過來就遭到掩埋。
而403的花蓮地震跟921的地震也不大相同，921地震屬於逆斷層型地震，是因為車籠埔斷層的錯動導致地震，當時芮氏規模達到7.3，主震搖晃了整整102秒，比昨天的403地震搖晃約1分鐘左右還要更久。
兩大強震餘震都很多！921餘震驚人「世界罕見」
根據氣象署的統計，403花蓮地震在主震7.2級之後，截至今（4）日上午10時55為止，已經發生了345次餘震，其中有100次有感地震，245次小區域地震，這和921地震的情況非常類似。
不過和921不同的是，403花蓮地震除了在3日8時11分，出現震度5級以上的餘震之外，其他都是4級以下，不過921的餘震非常恐怖，主震在凌晨1時47分發生之後，不到一小時的凌晨2點16分，又再度發生芮氏規模6.7的餘震，這讓921地震房屋毀損比其他地震還要多的主因在此！
然而在9月22日上午8點14分、9月26日上午7點52分，都發生芮氏規模6.8的餘震，其他超過芮氏規模6的餘震，在921算起的一週內，就高達8次之多，對比403花蓮強震來看，921的強度真的強非常多。
921地震傷亡人數突破萬人！403花蓮地震傷亡仍有待統計
而921大地震的傷亡人數衝破萬人，全台一共有2415人罹難、11305人受傷、全倒塌的房屋有51711棟、半倒的房屋則有53768棟，是台灣在戰後時期傷亡損失最嚴重的自然災害。
而403花蓮地震目前傷亡，截至4日上午10時10分統計，全台目前9人罹難、1050人受傷、101人受困、46人失聯，實際傷亡、房屋倒塌及災損還有搜救後才會知道。
綜合來說，921大地震影響之所以更加嚴重，在於發生的時間點在「半夜」，搖晃時間也相對較久，加上餘震的驚人強度，才會造成這麼嚴重的傷亡，後來在921地震之後，防震、防災概念更加落實，加上法規的推動，建築物也比過去來的更加牢固，建築物結構耐震效果還是有凸顯出來。
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