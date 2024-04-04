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稱台灣為中國是極大錯誤　吳釗燮：中國正準備利用丹麥的決定

▲外交部長吳釗燮指出，中國正準備利用丹麥的決定。（圖／外交部提供）
▲外交部長吳釗燮指出，中國正準備利用丹麥的決定。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部長吳釗燮於上（3）月29日接受丹麥「貝林時報」（Berlingske）駐台記者Alexander Sjöberg專訪，針對近期丹麥政府將我國人居留證上的出生地註記改為「中國」一事，呼籲丹麥尊重台灣人民自由意志，並正視國際公認兩岸互不隸屬的事實。訪談內容已於本月3日以「台灣外交部長：中國正準備利用丹麥的決定」為題刊登於該報頭版，廣受國際社會矚目及重視。

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吳釗燮首先表示，曾於2019年赴哥本哈根出席民主峰會（The Copenhagen Democracy Summit 2019）並公開致詞，丹麥是他以部長身分首個造訪的歐洲國家，因此丹麥在他心中占有特殊地位。吳釗燮表示，當前民主陣營團結對抗威權擴張，希望丹麥作為民主國家的典範，能尊重台灣人民的自主意志，讓台灣人民自由選擇如何被稱呼，而非將民主台灣列為威權中國的一部分。

吳釗燮指出，台灣人民非常敬佩丹麥及許多歐洲國家對烏克蘭的支持；如同俄羅斯侵略烏克蘭，中國也正試圖併吞台灣，如果丹麥認為台灣應視為中國的一部分，就是被中國利用，提供中國妄稱對台擁有主權的法律論述，使中國更能合理化對台動武的企圖。將台灣標註為中國的一部分對國際社會有深遠的影響，希望歐洲人民支持台灣對抗威權的脅迫。

吳釗燮強調，我國是主權國家，稱台灣為中國是極大的錯誤，正如同稱呼烏克蘭為俄羅斯的一部分，均牽動人民的敏感情緒。他並引用歐洲議會今年2月通過「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy, CFSP）報告，該報告明白指出中國對台灣的領土主張不具國際法基礎、台灣與中國互不隸屬、只有台灣民選政府可以在國際上代表台灣人民等文字，藉以呼籲丹麥與歐盟立場一致，比照歐盟其他國家稱呼我國為台灣。

吳釗燮受訪時並朗讀德國牧師馬丁尼莫拉（Martin Niemöller）於1946年二戰時期的懺悔詩「沈默的代價」（First they came…），呼籲包括民主陣營審慎看待中國威權擴張對全球和平穩定的威脅，勿以姑息態度應處，因為威權擴張野心不會因此而停止，姑息不會帶來和平。

報導也引述丹麥外交部長Lars Løkke Rasmussen就居留證案的回應，表示將了解事件原委，並對尋找避免台灣人出生地被註記為中國的方案持開放態度。

「貝林時報」創刊於1749年，是丹麥歷史最悠久的報紙。每週發行量約30餘萬份，在丹麥及歐洲地區甚具輿論影響力。

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