黃子佼捲性騷案後仍買未成年偷拍片！前立委痛批：最惡劣示範

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前立委王婉諭也痛批黃子佼：「你的惡意或好奇，是某些人生命的煉獄。」對於有網友護航，認為黃子佼並沒有轉傳販售，單單購買而已還好，王婉諭也怒斥，「絕大多數的受害者，都是在不知情的狀況下被拍攝，完全沒有同意自己的私密影像被這樣轉傳、販售。然而，他們卻要活在一輩子被窺探、騷擾，甚至是被威脅的恐懼中。」
王婉諭直言就算案件落幕，這些影像也不見得會消失，受害者必須活在不安全感之中，她也呼籲黃子佼，「請不要再助長這樣的惡意滋長。作為公眾人物，黃子佼不只是做了最惡劣的示範，更成為了這個犯罪產業鍊的一環。」引來不少網友聲援，「他生病了， 需要治療！」、「購買就是幫兇」、「因為有這些『會員』的需求，讓許多女孩陷入無止盡的惡夢」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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