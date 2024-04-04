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黃子佼捲性騷案後仍買未成年偷拍片！前立委痛批：最惡劣示範

▲王婉諭（右圖）看不下去黃子佼（左圖）的行徑，在臉書發文開轟是「最惡劣示範」。（圖／翻攝自王婉諭、黃子佼臉書）
▲王婉諭（右圖）看不下去黃子佼（左圖）的行徑，在臉書發文開轟是「最惡劣示範」。（圖／翻攝自王婉諭、黃子佼臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

藝人黃子佼去年（2023）捲入性騷擾案，如今終於獲判不起訴，調查期間卻被發現，他的硬碟中有上百部偷拍論壇「創意私房」的不雅片，其中還有7名女性為未成年，最後一次購買日期甚至是在他拍影片道歉後，引發大批女性踏伐，連前立委王婉諭都忍不住嗆：「作為公眾人物，黃子佼不只是做了最惡劣的示範。」

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▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
黃子佼是「創意私房」的高級會員，他坦承影片是過去6年在「創意私房」購買的，且最後一次購買是在2023年7月8日，也就是在性騷擾風波爆發後一個月，他還在平台上購買外流片，引發外界強烈反彈，對此，財經網紅胡采蘋也不滿表示：「出院後的第十八天，繼續去偷拍未成年少女性愛影片的網站買影片看。垃圾。」

前立委王婉諭也痛批黃子佼：「你的惡意或好奇，是某些人生命的煉獄。」對於有網友護航，認為黃子佼並沒有轉傳販售，單單購買而已還好，王婉諭也怒斥，「絕大多數的受害者，都是在不知情的狀況下被拍攝，完全沒有同意自己的私密影像被這樣轉傳、販售。然而，他們卻要活在一輩子被窺探、騷擾，甚至是被威脅的恐懼中。」

▲王婉諭忍不住在臉書開砲黃子佼。（圖／王婉諭臉書）
▲王婉諭忍不住在臉書開砲黃子佼。（圖／王婉諭臉書）
王婉諭直言就算案件落幕，這些影像也不見得會消失，受害者必須活在不安全感之中，她也呼籲黃子佼，「請不要再助長這樣的惡意滋長。作為公眾人物，黃子佼不只是做了最惡劣的示範，更成為了這個犯罪產業鍊的一環。」引來不少網友聲援，「他生病了， 需要治療！」、「購買就是幫兇」、「因為有這些『會員』的需求，讓許多女孩陷入無止盡的惡夢」。

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