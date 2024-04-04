張蘭蹭台灣強震熱度！誇大S豪宅抗震力佳 「汪小菲買的最安全」
自從汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後，向來說話張揚的母親張蘭，昨（3）日難得放軟身段，關心台灣7.2強震狀況，表示目前汪小菲跟保母「小楊阿姨」都不在台灣，很擔心家人的狀況，不過她很自豪汪小菲當初買房時，特別選了最堅固、安全的一棟樓，相信在台灣的家人會沒事。
記者江芷稜／綜合報導
張蘭在影片中表示，台灣地震挺嚴重的，當初會和汪小菲選擇這棟價值4億多元台幣的台北信義豪宅，「就是在台灣抗震最好的一棟樓，因為它是方形的，所以汪小菲選擇買下這棟樓的頂層」，她感覺很欣慰，相信這棟樓非常安全。
她無奈透露，過去在台北的家人非常害怕強震，聽說都會嚇哭，撲到保母阿姨的懷裡，不過現在與大S開撕斷聯，保母已經返回北京，完全不知道親人在台灣的消息，只能自我安慰「兒孫自有兒孫福」，原本不想拍影片，直到網友留言她是否關心台北家人時，忍了一整天的情緒瞬間潰堤，很慶幸汪小菲在台北選買了最堅固的一棟樓，相信一切都會沒事。
張蘭平時在直播間模仿大S、狠嗆酸民，如今展現柔軟的一面，坦言家家有本難念的經，做好自己就好，她會把牽掛的心放下，希望大家都平安健康。她難得暖心回應強震，反應相當兩極，有人讚美她樂觀，「勇於面對困境，不愧是企業家」，能夠體會張蘭的心情，也有網友認為影片太過煽情，感覺像是演戲，戳破張蘭這部影片的目的是「強調房子是汪小菲買的」。
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