影／賴鴻誠是否超時成中信兄弟落敗主因？「東哥」黃忠義這樣說
台鋼雄鷹昨（3）日在隊史首戰在大巨蛋出戰中信兄弟，7局下，許峻暘上場連續投出保送，還被高宇杰敲出二壘安打，台鋼緊急換上左投賴鴻誠救援，先是故意對江坤宇保送，滿壘狀況下，賴鴻誠因為疑似可能有超時的嫌疑，被主審王俊宏提出，但捕手張肇元喊暫停，中信兄弟總教練平野惠一上場詢問，之後岳政華擊出滾地球出局，賴鴻誠安全解危，不過中信兄弟也吃了悶虧，原本可能形成大局，卻無法反攻，最終中信兄弟以1:4不敵台鋼，《NOWnews今日新聞》「野球名人房」主持人，名球評「東哥」黃忠義也分析，這部分聯盟可能要修正。
記者吳政紘/綜合報導
今年中職強調「省時」，規定投手壘上有人25秒內需投球，無人投球為20秒，熱身賽也有投手違規，昨日比賽中，7局下中信兄弟原本有得分機會，甚至周思齊代打還形成保送，台鋼雄鷹總教練洪一中當機立斷，換下許峻暘，但賴鴻誠的投球動作不是很俐落，面對岳政華投到兩好三壞，因為投球時間已到導致有超時的嫌疑。
這一來一往，中信兄弟就錯失反攻機會，若賴鴻誠被抓投手違規，就直接送分，中信兄弟可以再度追平，甚至反超，但最後岳政華還是擊出二壘滾地球出局，澆熄兄弟反攻火焰。
「東哥」黃忠義表示，「以轉播看來，投球時間已到，應該就是有違規的狀況，建議聯盟要嚴格執行，大家可能沒有很習慣這樣的狀況，但發生了也不是壞事，若發生在這樣的關鍵時刻，就會很麻煩。」
當下是否張肇元有喊暫停會是關鍵，當平野惠一上前質疑，主審蔡豐澤的說法也很重要，黃忠義認為，聯盟還是要嚴格執行新規定。
此外，針對兄弟落敗主因，黃忠義強調，熱身賽時可能王凱程的對戰左打數據還可以，所以教練團讓他續投，7局上才被王柏融敲出超前安打，另外，中信兄弟看來對於台鋼雄鷹的「功課」做得不夠多，所以導致不夠熟悉，反倒是台鋼，感覺掌握度較佳。
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