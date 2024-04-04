湖人詹皇肘擊Avdija遭吹惡意犯規！上籃沒哨音疑似大聲向裁判飆罵
「詹皇」LeBron James在洛杉磯湖人今（4）日對上華盛頓巫師的比賽，拿下25分、9助攻，幫助球隊以125：120擊敗巫師。不過中間發生不少插曲，先是LeBron肘擊巫師Deni Avdija，後續又因上籃沒有哨音，而向裁判大聲飆罵。
記者林之越/綜合報導
比賽第二節剩下3分13秒，可以看到LeBron在轉身上籃時，些微將右手臂抬起想清出上籃空間，但手肘卻正好打在Avdija的側臉上，Avdija被打到後摀著臉向裁判抗議，裁判重看回放後，確定將判罰升級，由進攻犯規改為一級惡意犯規。並且，Avdija持續感覺到頭部疼痛，因此後續並沒有再上場。
比賽下半場，輪到LeBron受難，巫師對位防守者Anthony Gill因為來不及守下已經突破的LeBron，伸手擋球的瞬間，手臂不慎敲到LeBron的腦袋，LeBron看起來頭部相當不適，不過Gill只被吹了普通犯規。
或許此球也成為導火線，LeBron在某次上籃中，拉竿躲過Kyle Kuzma的追防並成功上籃，但拿下2分的LeBron似乎對於裁判的判決相當不滿意，持續朝著裁判念念有詞，並示意對方已經打到自己肩膀以上，靠近肩膀的區域，應該要吹判犯規。
即便本場賽事穿插不少衝突，但湖人還是靠著明星大前鋒「AD」Anthony Davis攻下的35分18籃板，還有LeBron貢獻的25分9助攻，以125：120擊敗巫師隊，拉出3連勝，前進分區前6的可能性也越來越高。
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