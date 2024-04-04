汪小菲求婚成功來台見Mandy家長！改口叫丈母娘 大秀廚藝討歡心
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後，身邊桃花不斷，他對新歡們相當大方，除了幫舊愛張穎穎買房、買車，最近又交了新女友馬筱梅（Mandy曼蒂），交往不到1年，已經火速向對方求婚成功，由於對方跟大S都是山東祖籍的台灣人，汪小菲再度成了台灣女婿，戀愛進度飛快，他預告即將來台見丈母娘，還要下廚給未來的家人吃，大展女婿的廚藝。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲直播時透露，今（4）日要到台灣拜訪Mandy家長，直接稱呼對方「丈母娘」，為了表現誠意，帶著自家品牌的酸辣粉當伴手禮，還要設宴招待女友一家人，親手煮菜給準岳母吃，並秀出過去為Mandy準備的三菜一湯，強調自己手藝不差，但對於Mandy是否懷孕一事，汪小菲依舊不願正面回應，十足吊人胃口。
汪小菲去年9月透過李進良介紹結識Mandy，女友是醫美顧問，外型相當亮麗，不過戀愛情節曝光後，Mandy就被爆出結過一次婚，汪小菲表示不介意，多次在直播中誇讚女友對他多好，承諾今年必須結婚，3月底以鑽戒求婚成功，保母「小楊阿姨」允諾未來汪小菲與Mandy結婚會幫忙帶孩子，「生幾個帶幾個」。
只見新人笑，哪見舊人哭，汪小菲有了新歡馬筱梅，對於前岳母S媽（黃春梅）語氣變了許多，前陣子大S狀告他未支付扶養費，擅自取走家裡四幅畫作，把汪小菲告上法院，S媽擔任證人出庭，為女兒大S感到委屈，汪小菲立刻在直播反擊嗆前丈母娘，表示「她們住在4億多元的豪宅裡，每天躺在那裡什麼事都不幹，哪裡委屈了」，強調自己最委屈，還得辛苦露臉賣酸辣粉。
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