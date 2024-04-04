NBA附加賽生死鬥！解析各隊剩餘賽程強度　勇湖同日勝、拉開勝差

快評／大谷翔平道奇首轟終於「炸裂」！與過去相比這次為何來晚了

▲時隔40個打席，效力MLB洛杉磯道奇的大谷翔平在今（4）日對陣舊金山巨人的比賽中，在第7局4:3領先1分時，掃出中右外野陽春砲攻。（圖／達志影像／美聯社）
▲時隔40個打席，效力MLB洛杉磯道奇的大谷翔平在今（4）日對陣舊金山巨人的比賽中，在第7局4:3領先1分時，掃出中右外野陽春砲攻。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃建霖/綜合報導

大谷翔平轟出去了！MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊「二刀流」球星大谷翔平今（4）日終於在對上舊金山巨人的比賽中，於第7局敲出本季首轟，等了40個打席，才敲出2024賽季的個人首發全壘打，破了個人生涯開季最慢開轟紀錄。大谷翔平今年為何遲遲未能開轟？除了個人因傷、打擊狀態「熱機」慢之外，季前爆出翻譯水原一平涉賭的場外事件，可能也是原因。

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大谷翔平本季轉隊道奇之後，手感仍在調整，加上去年季後開刀，個人打擊狀態還沒達到最佳水準，昨天他全場3打數0安打，打擊率下修至.242，已經連續37打席沒有開轟，繼續刷新生涯最慢開轟紀錄。

不過在今天大谷翔平終於開轟，他在此役第7局他面對巨人後援投手Taylor Rogers所投出的一顆伸卡球，紮實咬中、讓球飛出中右外野全壘打牆，飛行距離達到430英呎（約131公尺），賽季首發全壘打在外界矚目之下產生。

▲時隔40個打席，效力MLB洛山磯道奇的大谷翔平在今（4）日對陣舊金山巨人的比賽中，在第7局4:3領先1分時，掃出中右外野陽春砲攻。（圖／達志影像／美聯社）
▲時隔40個打席，效力MLB洛杉磯道奇的大谷翔平在今（4）日對陣舊金山巨人的比賽中，在第7局4:3領先1分時，掃出中右外野陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）
回顧大谷翔平過去6個賽季的首轟時間，2018年菜鳥球季大谷在第2場比賽、第6打席開轟，2019年大谷首轟出現在第6場比賽、第26打席，2020年大谷在第4場比賽、第16打席擊出首轟，2021年首轟時間點在第2場比賽、第9打席，2022年大谷首轟在第8場出賽、第31打席出爐，以及2023年第3場比賽、第12打席迎來球季首轟。

大谷翔平今年專心扮演「打者翔平」，外界也期待他能夠打出爆發性打擊水準，去年儘管他季前參加經典賽，但開季後也不受影響。但今年因傷病影響，動手肘韌帶置換手術畢竟很影響身體機制，他腹肌也曾傳出傷情，這些都影響了他的身體調整狀況。

▲道奇日籍球星大谷翔平掃出二壘安打，帶領球隊反攻。（圖／達志影像／美聯社）
▲水原一平的案件讓道奇日籍球星大谷翔平在季前就受到大量關注，可能影響了他的打擊狀態。（圖／達志影像／美聯社）
另外，外界給予的期許，以及場外因素，可能也是讓他失常的原因。大谷翔平休賽季選擇和道奇隊簽下10年7億美元（約220億台幣）的天價合約，目標只有一個——就是世界大賽冠軍，他責任感強，不可能沒有感受到壓力。

另外，水原一平的案件讓他在季前就受到大量關注，而且大多是與場上無關的話題，無形之中可能也會擾亂他的專注，最終反應在場上。

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