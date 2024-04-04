快評／大谷翔平道奇首轟終於「炸裂」！與過去相比這次為何來晚了

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過在今天大谷翔平終於開轟，他在此役第7局他面對巨人後援投手Taylor Rogers所投出的一顆伸卡球，紮實咬中、讓球飛出中右外野全壘打牆，飛行距離達到430英呎（約131公尺），賽季首發全壘打在外界矚目之下產生。
回顧大谷翔平過去6個賽季的首轟時間，2018年菜鳥球季大谷在第2場比賽、第6打席開轟，2019年大谷首轟出現在第6場比賽、第26打席，2020年大谷在第4場比賽、第16打席擊出首轟，2021年首轟時間點在第2場比賽、第9打席，2022年大谷首轟在第8場出賽、第31打席出爐，以及2023年第3場比賽、第12打席迎來球季首轟。
大谷翔平今年專心扮演「打者翔平」，外界也期待他能夠打出爆發性打擊水準，去年儘管他季前參加經典賽，但開季後也不受影響。但今年因傷病影響，動手肘韌帶置換手術畢竟很影響身體機制，他腹肌也曾傳出傷情，這些都影響了他的身體調整狀況。
另外，外界給予的期許，以及場外因素，可能也是讓他失常的原因。大谷翔平休賽季選擇和道奇隊簽下10年7億美元（約220億台幣）的天價合約，目標只有一個——就是世界大賽冠軍，他責任感強，不可能沒有感受到壓力。
另外，水原一平的案件讓他在季前就受到大量關注，而且大多是與場上無關的話題，無形之中可能也會擾亂他的專注，最終反應在場上。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁