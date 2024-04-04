助花蓮受災觀光產業重建！觀光署與經濟部合作提供融資　額度曝光

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經中小及新創企業署指出，業者如因受災有復工營業協處需求，經濟部中小及新創企業署亦有「馬上辦服務中心」可提供受災中小企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務。
另交通部觀光署訂有「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，協助遭受地震等天然災害之旅宿業，順利取得資本性融資或周轉金之貸款，辦理受災後重建並恢復正常營運，旅宿業者可自受災日起1年內向金融機構申請資本性融資及週轉金貸款，由承貸金融機構就受災旅宿業個別狀況核貸，其中資本性融資部分，觀光旅館業、旅館業每家最高新臺幣3,000萬元，民宿最高新臺幣400萬元；周轉金部分，觀光旅館業、旅館業每家最高新臺幣1,000萬元，民宿最高新臺幣300萬元。
經濟部長王美花今（4）日表示，除了陪同行政院陳建仁院長前往花蓮勘災外，也至花蓮關切台水公司修復花蓮縣民用水情況，以及關切花蓮產業受損及重建需求。為協助花蓮地區受災企業取得銀行重建資金，王部長與國發會龔明鑫主委密切討論後，決定依照先前協助地震受災企業模式，由經濟部向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，全力協助企業恢復正常營運。
經濟部中企署表示，受災企業凡持有花蓮縣政府或所轄鄉(鎮、市)公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局、各目的事業主管機關、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件，或經金融機構調查屬實者，無論大、中小企業或僅辦理稅籍登記之業者，皆可申貸。
每家企業貸款額度依企業實際需要由承貸金融機構核給，貸放利率將請承貸金融機構依規定從優從低核給，另中小企業信用保證基金提供週轉性融資保證成數一律9成，資本性融資一律10成，並免收保證手續費，可移送信保基金之保證額度如下：
1.依商業登記法第五條得免申請登記之攤販及民宿經營等業者
(1)短(中)期週轉融資：最高新臺幣200萬元
(2)資本性支出：最高新臺幣500萬元
2.中小企業
(1)短(中)期週轉融資：最高新臺幣2,000萬元
(2)資本性支出：最高新臺幣6,000萬元
3.大企業
(1)短(中)期週轉融資：最高新臺幣8,000萬元
(2)資本性支出：最高新臺幣2億元
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