連假麥當勞薯條、雞塊「買一送一」！兒童節「蛋捲冰淇淋」免費送
兒童清明連假開跑，麥當勞今（4）日限時14:00-17:00，家長與12歲以下小孩完成指定任務，就能獲得「蛋捲冰淇淋免費」兌換券；麥當勞APP全球版還推出專屬大人兒童節優惠，早餐薯餅、大份薯條、4塊麥克雞塊都「買一送一」有夠歡樂！頂呱呱X中國信託ATM也有專屬酷碰券，領取可享「買一送一」好康，爽吃炸雞、呱呱包折扣。
記者蕭涵云/綜合報導
📌麥當勞：連假薯條、雞塊「買一送一」！兒童節「蛋捲冰淇淋」免費送
麥當勞連續三年於4月4日舉辦「麥麥共讀日」，持續推廣親子共讀營造陪伴的幸福，今年準備由農業部林業及自然保育署出版的《苔蘚兄妹》作為年度選書，今4月4日上午11:00起，購買任一超值全餐及Happy Meal麥麥盒四件組，即可獲得繪本《苔蘚兄妹》一本，全台限量2萬本，送完為止；同日4月4日下午14:00-17:00，家長只要與12歲以下孩子到麥當勞一起完成親子任務，就能獲得「蛋捲冰淇淋免費」兌換券，每間餐廳限量100張，一起挑戰吃冰吧。
而且兒童節不是只有小孩才能過，麥當勞APP全球版還推出專屬大人兒童節優惠，4月4日至4月7日連假4天，單點早餐薯餅、大份薯條、4塊麥克雞塊都能「買一送一」！提醒大家，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。無論大人或小孩，連假一起歡樂吃起來。
📌頂呱呱：領券「買一送一」爽吃炸雞、呱呱包
頂呱呱X中信ATM即日起至6月30日，領取專屬頂呱呱中信酷碰券，至全台頂呱呱門市（桃園機場店不參與），可享「買一送一」兌換至7月14日。包括買
買「辣味呱呱餐」辣味炸雞＋呱呱包＋原味炸雞＋6塊阿勇雞塊，免費送「口袋點心組」地瓜薯條＋口袋披薩＋35元飲品 x 2，優惠價299元（原價428元），現省129元；「美味好食餐」原味炸雞＋辣味雞翅＋呱呱包＋地瓜薯條(小)＋2顆甜甜包＋35元飲品，優惠價185元（原價290元），也現省105元；還有頂呱呱中杯功夫純茶「買一送一」優惠價35元，划算開吃。