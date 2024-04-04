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吳卓源陷小三風波！陳芳語突發聲「已經很久了」1句話曝決裂內幕

▲吳卓源（右）與朱軒洋約會被拍，陷入小三風波後，昔日的閨密陳芳語（左）也忍不住發聲，「已經很久了！」意外引發眾人討論。（圖／陳芳語、吳卓源IG）
▲吳卓源（右）與朱軒洋約會被拍，陷入小三風波後，昔日的閨密陳芳語（左）也忍不住發聲，「已經很久了！」意外引發眾人討論。（圖／陳芳語、吳卓源IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

歌手吳卓源日前被拍到與男星朱軒洋在公園約會，但男方早已有了網紅女友Cindy，這讓她陷入小三風波，引發眾人撻伐。怎料，曾和吳卓源相當要好的陳芳語，卻突然在Threads上發聲，「其實這些事已經很久了...」並暗指自己遭到長期壓迫、欺負等，「 你知道這個人一直被保護的感覺是什麼嗎？」後來也間接證實，對方身分就是吳卓源，一字一句都引發討論。

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在吳卓源的新聞爆發後，陳芳語在Threads上突然發聲，「混亂的一個禮拜才到週三， 但其實這些事已經很久了…知道一直被壓迫是什麼感覺嗎？你知道被同一個人欺負卻沒人相信會幫你是什麼感覺嗎？ 你知道這個人一直被保護的感覺是什麼嗎？」

▲陳芳語與「鄉民老婆」吳卓源為富邦開球。（圖／富邦提供）
▲吳卓源（左）過去多次與陳芳語（右）一起活動，如今卻反目成仇。（圖／富邦提供）
雖然陳芳語並未指名道姓，但歌迷們似乎都知道對方是誰，就有粉絲在底下留言感嘆，「好難想像之前她們那麼好，一起出歌、一起錄Podcast，唉！」竟得到陳芳語本人的回應，「So sad so sad！」間接證實對方就是吳卓源。

事實上，陳芳語和吳卓源過去不僅一起合作過單曲，私底下感情相當要好，讓歌迷津津樂道，怎料，這段閨密情卻在去年9月被爆出因公司資源分配不均而決裂，即便陳芳語曾公開表示，「我們沒有鬧不開心，完全沒有，謝謝大家溫暖的關心。」但早就被網友們發現兩人的IG已經互相取消關注，引發討論。

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▲陳芳語在Threads上發聲，似乎在暗指吳卓源。（圖／Threads）
▲▼陳芳語接連在Threads上發聲，似乎在暗指吳卓源。（圖／Threads）
▲陳芳語在Threads上發聲，似乎在暗指吳卓源。（圖／Threads）
 

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