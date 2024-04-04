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黃子佼MeToo後買少女偷拍片！律師要他不用公開悔過書　原因曝光

▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，律師李怡貞要他不用公開悔過書，原因曝光。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，律師李怡貞要他不用公開悔過書，原因曝光。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）去年6月捲入MeToo事件，最終因為事證不足、被害人和解並撤告，昨（3）日北檢為不起訴處分，不過檢方搜索時發現佼佼持有多部未成年少女偷拍影片，最後一次購買時間還是性騷擾案爆發後，此部分獲緩起訴2年，其中一條件是寫悔過書，律師李怡貞要黃子佼不用公開悔過書內容，「因為都是為了應和緩起訴條件的廢話而已！」

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▲黃子佼（戴黑帽者）今（4）日首現身地檢署，低頭不發一語，快步入內。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼（戴黑帽者）是成人論壇高級會員，過去付費下載多部未成年少女偷拍影片。（圖／記者葉政勳攝）
佼佼被檢方查獲隨身硬碟裡有7部女性的私密影像，包含未成年女孩，本人坦承是在論壇付費購買，據了解，佼佼是該論壇的高級會員，擁有瀏覽更多影片的權限，最後一次購買時間為去年7月8日，也就是他6月19日被控訴性騷擾後1個月，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。

▲2022金片子大賽主持人黃子佼。（圖／大鵬傳播提供）
▲李怡貞不認為黃子佼真心悔過。（圖／大鵬傳播提供）
職業律師李怡貞今天在臉書發文，痛批黃子佼：「實在不想因為地震而洗掉黃子佼的新聞，性侵案爆開後繼續在偷拍論壇購買未成年少女的偷拍影片，這樣子的心態與作為，我還真的只能祝福他老兄長命百歲。」還說悔過書寫完麻煩對方不要公開，「因為顯然都是為了應和緩起訴條件的廢話而已，真的不覺得你會真心悔過。」

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▲輿論心疼黃子佼老婆孟耿如。（圖／記者葉政勳攝）
李怡貞感嘆：「真的不敢想像這些年他在演藝圈裡作威作福的行徑，傷害多少懷抱明星夢少女？黑數有多少？」網友表示：「緩起訴太便宜他了」、「人比鬼可怕」、「強制治療吧！」有不少人心疼孟耿如，「比較擔心耿孟如，這麼好的女孩，這麼盡責的母親，但有一個心理生病的老公，這次的爆料，她要如何面對枕邊人」、「太太情何以堪？」

▲李怡貞全文。（圖／李怡貞臉書）
▲李怡貞全文。（圖／李怡貞臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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