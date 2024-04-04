韓韶禧爆霸凌同學！受害者控訴「髒話如同匕首」 太妹行徑掀熱議
南韓女神韓韶禧先前爆出和演員柳俊烈正在熱戀中，因男方前女友惠利一句「真有趣」，捲入劈腿疑雲，儘管後來宣布和柳俊烈分手，多次強調自己不是小三，卻仍不斷被網友挖出黑歷史，日前更有網友爆料，自己學生時期曾遭韓韶禧霸凌，引起熱烈討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
一名網友在韓國論壇Blind上匿名爆料，痛心表示：「你憎惡過一個明星嗎？」透露自己是個小職員，但A某對她的傷害並沒有消失，學生時期對方會嘲笑她的顴骨突出，甚至揹各種名牌包到學校，不按照校規穿制服，還會把老師惹哭，仗著自己是學美術的，在課堂中不守規矩，明目張膽睡覺。
該名網友崩潰表示，A某對她說的髒話「如同匕首」傷害她，「其實她對我說的文句、說的髒話我都還記得，有很多嚴重的話」，儘管會有粉絲對此感到不舒服，但她無法當作這些事沒有發生過，「我希望把我所經歷的那個人的人格告訴大家」，同時強調不是只有正直的人才能當明星。
最後網友也透露，並不是想讓大家盲目批判，現在她已經慢慢好起來，「不知道時間是藥，還是疲憊是藥」。貼文一出立刻引發網友瘋猜該名女星的真實身分，對此，她也親自揭曉答案，「的確是那個上傳拿著刀的狗狗圖的人」，直指是前陣子捲入劈腿疑雲的韓韶禧，當時她就曾上傳狗狗拿刀的梗圖回擊惠利，然而大部分網友對此爆料採懷疑態度，認為韓韶禧家境不好，拿著名牌包並不合理。
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