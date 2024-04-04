NBA附加賽亂鬥！勇士未來賽程軟、湖人搶3連勝 擠進前6名仍有戲
金州勇士、洛杉磯湖人是NBA中的人氣球隊，伴隨著本季NBA例行賽將進入尾聲，眾多球迷也開始關心，勇士、湖人能否穩站附加賽席位，或甚至是擠進西區前6名。即便兩隊目前排在分區第9、10位看似難度頗高，但勇士未來賽程強度不高，而湖人也拿下3連勝近況看漲，要從附加賽亂鬥中脫穎而出並非完全不可能。
記者林之越/綜合報導
根據相關數據網站統計，湖人的剩餘例行賽強度0.555並不算低，排在全聯盟第7位，未來將會遇到灰狼、鵜鶘、騎士、勇士和灰熊等隊。不過湖人今（4）日以125：120擊敗華盛頓巫師，搶下近期3連勝，最近10場更是拿下8勝2敗佳績，目前44勝33敗，距離排在第6名的太陽僅有1.5場勝差，仍有機會一口氣超越鵜鶘、國王。
另一方面，勇士目前戰績41勝34敗，處境比起湖人更加艱難，不過他們在近期也搶下5連勝，跟原先連勝不斷的火箭拉開勝差來到3場。
同時，對於勇士的好消息是，根據相關數據網站統計，勇士剩餘賽程強度只有0.471，大約排在全聯盟第19位，未來會遇到較強勢的對手包含獨行俠、鵜鶘、湖人、火箭，而較弱勢的敵人則是拓荒者、爵士。
即便如此，勇士僅剩7場賽事，但和排在第6名的太陽仍有3.5場勝差，除了自己需要積極搶勝之外，如果想要一口氣擠入西區前6名，可能還需要看其他球隊的臉色，目前還是有相當高的機率會以拿下附加賽名額為目標。
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