拿iPhone遇地震強襲可救命！「1步驟跳出SOS」、發送定位給聯絡人
現在手機大多使用臉部解鎖，如果臉無法解鎖則需要透過密碼，但要是遇到地震或是緊急情況，可能無法點亮手機再臉部解鎖後打電話求救，可能已經花了不少時間，在分秒必爭的緊急狀況下，iPhone 有更簡單快速的求救方式，請記住！只要按「電源鍵5下」就會立即出現「SOS」，同時還能進階設定，按5下後直接發出警示聲，倒數結束後便會立即撥打緊急聯絡電話，同時把用戶位置資訊傳送給緊急聯絡人。
記者周淑萍/綜合報導
雖然官方在iPhone上的SOS原始設定是長按電源加上任一音量鍵，會進入「關機、醫療卡和SOS緊急服務電話」頁面，如果需要求救，就拖曳滑動SOS欄位，但其實狂按「電源鍵5下」也會啟動相同功能不需要另外設定。《NOWnews》實際用iPhone 11、iPhone 12和iPhone 15測試，確實都不需要另外開啟功能，直接狂按電源鍵5下就能進到該頁面。
但如果想要更安全、搶時間，可以進一步開啟「按五下按鈕來通話」，開啟之後，連續按5下電源鍵，iPhone就會開始倒數計時，同時發出提示聲，藉此讓周圍的人注意提供相關的幫助，而在警報倒數結束後，iPhone 會自動撥打緊急服務電話。
另外，還有「無提示聲撥打」功能，開啟後，在撥打緊急服務電話時，任何提示聲和閃光燈都會關閉，讓用戶可以低調地進行求救。而在緊急通話結束後，iPhone 會發送訊息通知緊急聯絡人，在進入 SOS 模式時間內，只要位置有所變更，緊急聯絡人就會持續收到更新資訊。
設定路徑：設定→SOS緊急服務→開啟「按五下按鈕來通話」、「無提示聲撥打」
緊急聯絡人設定路徑：健康→醫療卡，輸入個人相關資料，當緊急情況啟用時會直接在鎖定畫面上啟用。