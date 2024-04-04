花蓮強震！富邦金捐款5000萬元助重建　子公司同步啟動關懷措施

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富邦金控旗下子公司富邦人壽全台服務據點均不受影響，同時為協助保戶安度難關，宣布提供「保戶傷亡慰問金」，針對傷亡保戶予以身故10萬元、加護病房住院5萬元、一般住院1萬元之慰問金，善盡企業之力，展現保險扶助精神，亦在第一時間啟動10大保戶服務應變措施，包括針對應繳月為113年3至7月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠申請，其他應備文件等資料可後續另行補齊。
台北富邦銀行為協助受災企業及個人盡快完成災後復原，為受災戶提供「重大災害既有貸款本金展延措施」，房貸本金最長展延2年、信貸本金最長展延六個月，免作業手續費；以及「重大災害受災戶復健專案」，房貸額度最高200萬元，最長20年、信貸額度最高50萬，最長5年，免申貸費用，協助受災戶重建家園。
針對中小企業則提供「中小企業災害復舊專案貸款」，受災戶持有主管機關出具受災證明，或經調查遭受損失屬實者，可就災後修建廠房、購置機器設備、購買原物料等資本性及週轉金需求提供支援，並可配合信保基金提供最高9成信用保證，保證期間免計收保證手續費。此外，受災戶倘因信用卡遺失或有信用卡款延展需求，也可向客服提出信用卡掛失可免收手續費、信用卡款最長6個月緩繳之寬緩措施。
富邦產險也已在4月3日成立緊急應變小組，並設置客戶服務中心，提升0800服務等級，以專人專責協助理賠後續流程，採從寬、從優、從速原則進行理賠服務，並在4月3日當天已立即派員趕赴花蓮地震現場，向公司保戶表達關懷，並對其中符合條件的受災戶，完成臨時住宿費用20萬元的理賠。同時，富邦產險亦設置專人窗口主動致電關心企業保戶，提供保戶理賠諮詢及委任公證人服務。
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