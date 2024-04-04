花蓮7.2強震百年最大！專家示警「恐怖隱沒帶」一牽動：規模恐達8
花蓮地區昨（3）日一早發生規模7.2強震，後續餘震不斷，各地災情頻傳，至今已9人死亡。地震權威、台大地質系研究所教授陳文山指出，此次地震為該區百年來最大的一次，恐怕會牽動附近活動斷層，尤其東邊又有隱沒地震帶，過去3、40年都沒有地震，若連帶影響到隱沒帶，規模恐怕會達到8。
記者賴禹妡／綜合報導
陳文山昨日在節目《前進新台灣》中指出，這次地震預估餘震將會持續半年以上，尤其震央一帶過去地震規模都在6左右，此次地震規模達到7.2，為該區百年來最大的一次，有可能會牽動周遭的活動斷層，讓它提早活動。
陳文山透露，東、西兩邊有兩個系統，西邊有中央山脈斷層，東邊則要特別注意隱沒地震帶。而專家在地震後觀測一整天，發現餘震有發生在中央山脈斷層，代表已經牽動到它，至於東邊系統更加危險，因為過去3、40年來都沒有地震，「但是應該要有地震」，隱沒帶的隱沒期需要小心，規模恐怕會達到8。
陳文山表示，1920年曾在東邊外海發生一次規模7.8的地震，和311、南亞大地震型態相似，此次系統需要特別注意。921大地震後，最大的地震就是此次，且震央接近陸地，災情嚴重的地方地表加速度甚至達到0.47，危老建築一定要多加防範，民眾也要注意後續餘震的影響。