清明連假祭祖 專家推健康掃墓3招！燒金紙戴口罩降低傷害
清明連假來臨，傳統掃墓祭祖先，免不了焚燒金紙，產生大量煙霧，既影響健康，也造成環境中有害物質增加，對此國健署稱，不少墓園、生命紀念園區鼓勵減量燒香與燃燭，或關閉金爐，或將紙錢統一載往焚化爐焚燒，建議民眾改以雙手合十取代拿香膜拜，一樣能表達內心的緬懷。
家庭消費中心／綜合報導
國健署指出，依據環境部資料，民眾掃墓時燃燭、焚香或燒金紙、庫錢等，過程中除了會產生PM2.5之外，還可能產生硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴等多種有害物質，其中苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具致癌性，對人體呼吸道十分不利，特別是有心肺功能問題的民眾，如慢性阻塞性肺病、氣喘等，都應盡量避免長時間暴露於空氣污染的環境。
針對民眾清明祭祖，國健署呼籲採取健康掃墓3招，依舊能表達對祖先的敬意：
■以鮮花與素果取代焚香，雙手合十，心誠則靈。若仍需使用香品，可挑長度較短的香，減少燃燒的時間，也是一種變通方法。
■如需燒金紙、庫錢等，務必選用符合國家標準(CNS)規範的香品，或響應「紙錢集中燒」的環保政策，減少露天的焚燒。
■使用防空污的環保金爐，注意良好通風，並應加裝水箱及灑水設備來降低溫度，同時啟動環保系統，減少灰渣飛揚。此外，應適時規劃金爐使用時段，可機動性調整，也建議配戴口罩，減少暴露於空氣品質不佳的環境。
國健署表示，已與氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，民眾可免費下載，除能掌握最新健康氣象動態外，也可瞭解目前所在地的空氣品質，及細懸浮微粒的即時監測結果，有利提早因應，可多加利用。