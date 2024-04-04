臉部爆惡性肉瘤　強大3D列印技術建功！精準切骨除瘤助童新生

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王天祥指出，兒童顴骨手術需注意臉部對稱度、乳牙牙根位置，及兒童未來臉部發育等問題，且此個案的腫瘤被顴骨包住，得鋸開頭骨，但臉部傷口又不能太明顯，所以術前必須詳盡規劃，於是設計3D列印手術導引模型來輔助手術定位。
針對手術方式，王天祥說，傳統手術要切開頭皮長達數十公分，而北榮團隊使用「拼圖」概念，將手術導引板分成數小塊，所以能從病人眼角、口腔內的微小傷口導入，拼接後再準確放在顴骨上，進而精準鋸開頭骨、切除腫瘤，傷口縮小許多。
醫學工程部3D列印技術發展暨資源整合中心助理研究員俞文展則說，這次術前規劃，3D列印團隊利用病童的顏面醫學影像圈出腫瘤外型，並設定安全切除範圍，同時規劃切割面，盡可能降低手術風險；此種創新導板設計，並非現有套裝軟體能完成，需充分掌握電腦輔助設計技術，並得與臨床醫師密切合作。
對於惡性梭形狀細胞肉瘤，兒童血液腫瘤科主任顏秀如說，臉部完整切除勢必需要犧牲正常組織，因此為降低傷害，術前病童先接受數次化學治療，使腫瘤縮小，術後再接續化療，期間病童雖曾食慾不佳，所幸父母積極鼓勵，血球恢復不錯，化療進行順利。
王天祥強調，臉部缺陷的重建，對於最有經驗的外科醫師仍是挑戰，但隨著顯微手術、顱顏手術的進步，顏面重建的選擇已愈來愈多，例如人工植入物、異體骨移植、骨游離皮瓣重建等，患者須與醫師共同決定適切治療方案才能達到最佳成果。