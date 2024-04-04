「嘴綠」Draymond Green關鍵防守是「違例」！誤判毀獨行俠7連勝
NBA金州勇士在昨（3）日以104:100力克達拉斯獨行俠，斬斷獨行俠近期7連勝，不過NBA官方在今（4）日公布裁判報告，本場比賽有出現1次誤判，而且「對獨行俠不利」，而這一球正是在比賽最後1分30秒時，勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green的「關鍵火鍋」。當時Green在油漆區已經待超過了3秒，讓他成功1守2擋住獨行俠攻勢。
記者張志宇／綜合報導
當時比賽進行到末節1分30秒時，獨行俠靠著Kyrie Irving切入，此時Draymond Green上來協忙，迫使Kyrie Irving必須傳球給籃下的Daniel Gafford，後者試圖在籃下完成出手，但是慘遭Draymond Green封阻。
因為Green這次成功的防守，讓勇士順利擋住獨行俠反撲的氣勢，終場就以104:100戰勝獨行俠。聯盟在重新審視比賽最後的影片後，在今日承認對Draymond Green當時的防守為誤判，應該被吹判籃下3秒違例。
該場比賽Draymond Green是球隊獲勝的關鍵，他全場出戰31分鐘，8投5中，拿下8籃板、6助攻、4抄截、1火鍋、攻下11分，在攻防兩端都發揮影響力。
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