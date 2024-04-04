花蓮「銘師父」發200個便當！暖助強震災戶 主持人焦志方曝實情
花蓮昨（3）日上午發生7.2強震，造成縣內許多房屋倒塌、傾斜，地震發生後花蓮縣政府火速在縣內中華國小建立愛心關懷站，讓無處可去的受災戶有歇息的地方，共計有100多位災民。花蓮當地的創意菜餐廳「銘師父」也捲起袖子，決議包含午、晚餐都各別送200個便當至中華國小。美食節目製作人兼主持人焦志方，也在臉書公開此消息並力讚義舉。
記者葉盛耀/綜合報導
銘師父餐廳是花蓮知名的創意菜餐廳，2022年還曾獲得2022客家小炒全國爭霸賽亞軍，昨日強震一發生後，餐廳就決定將於午餐、晚餐時段都分別製作200個便當，送至安置共計百名受災戶的中華國小。
小老闆兼主廚莊育賢也於餐廳臉書感謝各方贊助與支持，包含提供關山米的元泰米倉、柏蒼企業社、林承泰先生，提供包子與炸物的梅珍香、提供豬肉的全發號、提供面與海鮮的丞貞順、提供海鮮的吉冠水產行、提供蔬菜的協興行以及元豐行等業者。並說到「秉持著銘師父餐廳老老闆莊忠銘先生『取之於社會 用之於社會』的精神，一起為花蓮努力，天佑花蓮、花蓮加油。」
美食節目製作人兼主持人焦志方也透露，昨天本來要與莊育賢一起到麥當勞叔叔之家義煮，正要出發之際就遇到地震，原本就熱心公益的莊育賢，於是將募集來的愛心救援物資製作成便當轉給目前急需幫忙的災戶。