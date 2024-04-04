花蓮強震！國民黨團宣布捐100萬協助救災 向軍警消醫護人員致敬
花蓮強震撼動全台，各界善款陸續湧入，行政院責成衛福部成立「0403花蓮震災援助專案捐款專案」，公布捐款管道，民眾可立即透過捐款專戶捐款，而線上捐款方式，則要等到4月4日晚間7時才開通。國民黨團稍早也宣布，將捐出100萬元，協助本次花蓮地震救災。
記者林怡昕／台北報導
國民黨團指出，4月3日的強震，看到花蓮地區受創嚴重，無論是房屋的倒塌、或是道路的中斷，花蓮地區未來將面臨一段重建期，在台灣這塊土地上的所有鄉親，此刻感同身受、大家都是花蓮人，國民黨團宣佈用實際的行動為花蓮加油，也協助花蓮鄉親度過重建的難關，因此今天上午決定將捐出100萬元協助救災。
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，這是國民黨團委員們自發性的行動，每位委員身為民意代表，看到國人在花蓮地區的新聞畫面，都非常的難過，也都思考著可以多做一些什麼，而希望透過這樣子拋磚引玉的行動，除了表達與花蓮鄉親站在一起的決心，也期讓更多的企業注意到花蓮地方的需求；
洪孟楷更祈禱會有奇蹟發生，在搜救過程中能夠有好消息的傳出，天災突然、人間有情，不分你我彼此，2350萬人心與心緊密連結，為花蓮加油、為台灣加油。
國民黨團表示，再一次向所有投入救災協助的軍警消醫護公務等人員致上最高敬意，每位無名英雄犧牲了假期，但發出耀眼的光輝卻是最為可貴。