紙媒沒落！數位學習成新趨勢　兒少刊物為何停刊、何以保留紙本

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信誼基金出版社的《小太陽4-7歲幼兒雜誌》停刊理由就提及，在看見環境與時代的巨幅變化下，雜誌與時俱進調整，將平面雜誌轉化為數位多媒體資源；《巧連智月刊》也提到，因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，但非以全面數位化考量，仍會以多元媒材方式，提供孩子最適合的學習體驗。
《幼獅少年》是全國第一本專為青少年設計的綜合性刊物，適讀年齡為國小中高年級以上，在2021年1月發行後宣告停刊；《幼獅文藝》是專為青年學子量身訂做的文學藝術入門雜誌，適讀年齡為高中以上，在2023年的12月停刊。
對於2本刊物停刊的原因，幼獅文化行銷部企劃組長張敏莉接受 《NOWnews今日新聞》採訪時表示，主要是出版盛世不再，紙本雜誌生存嚴峻，圖書出版業不管是成人書、童書、雜誌，銷售量都持續下降，大眾閱讀載體轉換到網路上，影響實體銷售，出版業都做得很辛苦，不堪長期虧損，因而忍痛停刊。
至於是否有轉型數位化、電子化的打算？張敏莉說，實體書要進行數位轉型，是很大的挑戰，也很耗財力，因此停刊後沒有轉型的打算，目前幼獅文化不再自產雜誌，主要業務剩代理、出版圖書。
兒少刊物何以保留紙本？
小牛頓行銷企劃部協理王世晶說，《新小牛頓》、《少年牛頓》反而因為《巧連智月刊》要停刊的消息，訂閱量向上成長，很多家長擔憂小孩長大後，沒有紙本刊物可看，而提早訂國小階段的雜誌。
她說，小牛頓的紙本刊物不會廢除，會與數位商品一同並進，因為紙本雜誌還是有市場，不少家長還是需要紙本，且小牛頓2、3年前就開始發展數位化商品，包括電子化、有聲書、線上課程等，有及早因應，就不太受到數位教養趨勢衝擊。
至於當時為何會發展數位化商品？王世晶提到，一開始是考量現代家庭空間狹小，家長反映沒辦法囤太多紙本書，就開始把很多小牛頓出版的雜誌轉成電子書；去年初開始做有聲書，讓不看書的小朋友，可以線上聽有聲內容；現階段希望把紙本書內容，轉作線上課程，找到教師合作，把紙本單元拆解成108課綱國小階段對應需求，變成數位課程，讓家長在購買紙本雜誌時，還能考量電子書、有聲書、訂購線上課程，加以搭配、多元學習。
《國語日報》是一份親師生都能閱讀、有標註注音符號的中文報紙，中小學生經常閱讀，至今也未廢除紙本發行。
《國語日報》總編輯鄭淑華表示，《國語日報》也是希望紙本和數位並進發展，主要是來自教學現場的觀察，兩者各有特色與優點，若要培養兒少全面能力發展，傳統媒介、現代科技媒體皆應使用，因此希望兩者平衡發展。
國語日報社推廣在教育體制內實施讀報教育，以「實驗班」方式，提升學生閱讀、寫作、時事認知、社會關懷等公民素養。鄭淑華提到，曾針對國中小500多位實驗班教師進行調查，有9成1教師盼推動閱讀時仍以紙本為主，主要考量紙本在教學上的書寫、閱讀、專注力較好，若要全面改數位教學，涉及學校設備、網域環境、教師能力等，但數位時代已經成形，不論願不願意，紙媒要生存，都得思考如何轉型。
至於《國語日報》有哪些因應數位趨勢的方式？鄭淑華說，除將報紙內容轉化為數位、電子版，也有把一些內容延伸再製成數位教材，像去年起積極對外販售的「雲閱讀」，把數位工具的優點，如互動式、回饋機制、豐富多媒體、分享機制、多文本讀報學習單等融入，去引起讀者的閱讀興趣；另外數位還能做數據分析，研究學習者上線的學習行為，紀錄個別需求與差異，作為教學調整的思考。
鄭淑華表示，現在《國語日報》紙本上也會附上數位小配件，如印製QR code連結，讓讀者上網問答，給予即時回饋，也會連結到社群網站，讓讀者可以看到解說短影音，在靜態內容以外，加入影音做調劑，也可以讓其他民眾在看到影片後，對資訊感興趣，願意進一步閱讀報紙。