孫可芳才剛剖腹產子！遇地震動不了「躲床邊擔心兒子」：度秒如年

宋仲基帶老婆兒子散步遇到台灣人　暖心詢問「台灣地震都還好嗎」

▲宋仲基關心台灣7.2強震，暖舉曝光。（圖／HighZium studio）
▲宋仲基關心台灣7.2強震，暖舉曝光。（圖／HighZium studio）

記者陳雅蘭／綜合報導

宋仲基帶著英國籍老婆凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）、兒子在日本散步被台灣作家賴珩佳巧遇，賴珩佳跟吳淡如透露「他還主動問候台灣的地震並祝福台灣」，暖舉曝光。

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▲台灣作家賴珩佳赴日，意外跟宋仲基（左）當鄰居。（圖／吳淡如臉書）
▲台灣作家賴珩佳赴日，意外跟宋仲基（左）當鄰居。（圖／吳淡如臉書）
台灣東部海域昨（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，全台震災四起，目前9人罹難，1050人受傷、101人受困，34人失聯，消息傳到中國、南韓、日本、美國，各國民眾紛紛致意、發文關心。

吳淡如今（4）日發文透露，在日本旅遊的朋友，意外跟宋仲基當鄰居，「昨晚竟然與宋仲基是鄰居，早上散步一直碰到，所以就合照一下...他還問候台灣並祝台灣安好，真感動！我看到他也嚇一跳，竟然住隔壁。早上散步一直碰到他，他一直看著我，好像很疑惑為什麼我沒有跟他合照，本來其實是不想打擾他，但看他那麼疑惑，後來就與他合照了」。

吳淡如羨慕表示，遇到宋仲基的是她作家朋友賴珩佳，賴珩佳透露：「他跟他的英國太太與小孩來。本人真的超年輕瘦瘦的。」

▲▼宋仲基近日客串《淚之女王》，劇中玩離婚地獄哏，表現受到討論。（圖／HighZium studio）
▲▼宋仲基近日客串《淚之女王》，劇中玩離婚地獄哏，表現受到討論。（圖／HighZium studio）
▲▼宋仲基近日客串《淚之女王》，劇中玩離婚地獄哏，表現受到討論。（圖／HighZium studio）
 
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