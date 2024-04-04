宋仲基帶老婆兒子散步遇到台灣人 暖心詢問「台灣地震都還好嗎」
宋仲基帶著英國籍老婆凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）、兒子在日本散步被台灣作家賴珩佳巧遇，賴珩佳跟吳淡如透露「他還主動問候台灣的地震並祝福台灣」，暖舉曝光。
記者陳雅蘭／綜合報導
台灣東部海域昨（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，全台震災四起，目前9人罹難，1050人受傷、101人受困，34人失聯，消息傳到中國、南韓、日本、美國，各國民眾紛紛致意、發文關心。
吳淡如今（4）日發文透露，在日本旅遊的朋友，意外跟宋仲基當鄰居，「昨晚竟然與宋仲基是鄰居，早上散步一直碰到，所以就合照一下...他還問候台灣並祝台灣安好，真感動！我看到他也嚇一跳，竟然住隔壁。早上散步一直碰到他，他一直看著我，好像很疑惑為什麼我沒有跟他合照，本來其實是不想打擾他，但看他那麼疑惑，後來就與他合照了」。
吳淡如羨慕表示，遇到宋仲基的是她作家朋友賴珩佳，賴珩佳透露：「他跟他的英國太太與小孩來。本人真的超年輕瘦瘦的。」
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