24歲媳婦「掃墓拒拿香」！下秒問這句白目炸　家族長輩全氣瘋開罵

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原PO透露，原本今年掃墓也不打算麻煩晚輩，但公公扭傷腰，老公又因為發生車禍腳不方便，因此才拜託兒子回來幫忙，沒想到媳婦也一起回來了，「雖然她給我的理由，是因為他們明天要去劍湖山，所以才順路回來幫忙一下」，不過媳婦願意跟著上山掃墓就讓原PO很開心了。
原PO指出，大家在上山時沒有請媳婦幫忙拿東西，除草時也要她在旁邊看就好，沒想到點完香要拜拜時，她卻搖頭拒拿表示「我不拜別人家的祖先」，語畢現場氣氛突然不對，所有親戚長輩都面面相覷，尤其公公臉色更是瞬間變得超級難看。
沒想到媳婦被帶開後，得知山頭是家族所有，很多長輩都葬在這邊，竟脫口問「如果全挖出來放靈骨塔，我們可以分多少？」此話一出，瞬間在家族長輩間炸開，結局是原PO夫妻倆加兒子被伯公全家罵了一頓，媳婦則躲回車上等。
原PO坦言，她可以理解年輕人不懂得看場合，「可是音量還這麼大，不就在找自己麻煩嗎？」貼文曝光後，不少網友看傻直呼「這媳婦不懂尊敬長輩真的很不懂事」、「真的是一個白目耶」、「我覺得拜不拜是其次，但⋯人與人尊重很重要」、「我老公的阿嬤後事我是從頭幫到尾，分遺產時，我就迴避了」。
🟡清明節掃墓禁忌
1.孕婦避免掃墓
清明連假外出四處都非常擁擠，撇開玄學的角度，孕婦出門就已經有一定的風險，再加上祭祀的流程和準備供品往往耗費精力，為了胎兒的安全，並不建議孕婦去參加。
2.經期婦女不建議參加
平時在寺廟主祀的神明是男性，經期婦女不建議前往祭祀，在清明節這一天也建議避免掃墓。
3.不建議在墓地嬉鬧式的照相
現代手機隨時一拍就照相相當方便，問題不在於拍照，比較要注意的是心態上不宜嬉鬧。
4.健康狀況不佳者避免掃墓
如果健康狀況不太理想，應在家休息為上，不需要逞強，墓區本身的晦氣就多，容易反引上身。
5.忌穿紅紫兩色
這個節氣不能穿大紅大紫去掃墓，與參加告別式的基本尊重相同，建議還是穿著低調的服裝比較適宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
1.孕婦避免掃墓
清明連假外出四處都非常擁擠，撇開玄學的角度，孕婦出門就已經有一定的風險，再加上祭祀的流程和準備供品往往耗費精力，為了胎兒的安全，並不建議孕婦去參加。
2.經期婦女不建議參加
平時在寺廟主祀的神明是男性，經期婦女不建議前往祭祀，在清明節這一天也建議避免掃墓。
3.不建議在墓地嬉鬧式的照相
現代手機隨時一拍就照相相當方便，問題不在於拍照，比較要注意的是心態上不宜嬉鬧。
4.健康狀況不佳者避免掃墓
如果健康狀況不太理想，應在家休息為上，不需要逞強，墓區本身的晦氣就多，容易反引上身。
5.忌穿紅紫兩色
這個節氣不能穿大紅大紫去掃墓，與參加告別式的基本尊重相同，建議還是穿著低調的服裝比較適宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。