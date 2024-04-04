更新／花蓮強震最新死傷曝！全台累計9死963傷、152人受困待救援

花蓮強震釀災！天王星大樓傾斜角度增大　周邊老闆親曝災後心聲

▲昨日花蓮7.2強震，多棟大樓受損，包含天王星大樓也被震傾斜。（圖／NOWnews攝影中心）
▲昨日花蓮7.2強震，多棟大樓受損，包含天王星大樓也被震傾斜。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳苾暐/綜合報導

花蓮近海地區昨（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，導致多間房屋受損，其中位於軒轅路上的天王星大樓尤為嚴重，建築出現傾斜導致1名康姓女老師不幸喪命，今（4）日《NOWnews今日新聞》記者回到案發地時，周遭商家也受訪提到災後心聲。

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位於天王星大樓旁的黑金通餐廳老闆表示，今天回到現場是為了告訴年邁的房東相關情況，看著天王星大樓越來越斜讓大家心情非常低落，雖然在這邊已經營7年之久，餐廳建築也十分有歷史背景，但還是得考慮是否搬遷。

▲黑金通餐廳老闆表示，昨天返回餐廳查看發現桌椅、容器等物破損。（圖／Nownews攝影中心）
▲黑金通餐廳老闆表示，昨天返回餐廳查看發現桌椅、容器等物破損。（圖／Nownews攝影中心）
黑金通餐廳老闆接著說到，事發後第一時間除打開監視器查看外，也曾進入餐廳查看，裡面桌椅、水酒、碗盤等大量物品都掉落地面破碎，還好建築物本體沒有任何裂縫，目前將擺放在外的電視牆電源打開，希望能藉此幫相關單位加油打氣。

▲黑金通餐廳正好位在傾斜的天王星大樓旁。（圖／Nownews攝影中心）
▲黑金通餐廳正好位在傾斜的天王星大樓旁。（圖／Nownews攝影中心）
另名住在附近的理髮店老闆受訪時指出，地震發生當下只聽到轟轟的地鳴聲，並沒有發現天王星大樓出現倒塌及冒出煙塵的情況，隔沒多久就看見住戶跑出建築，並拿出手機連絡家人等。目前理髮店內只有水管破裂，但也擔心地基會不會受到天王星大樓或後續地震影響。

附近的金龍旅社郭老闆表示，自己當時人在店內，雖然天王星大樓就在旁邊，但也沒發現聽見倒塌時的聲響。被問到對於地震會不會感到害怕時，郭老闆則淡然回應，花蓮相較起來比較常遇到地震，所以昨天也沒有特別緊張；另外，她也提到飯店建築由紅磚建造已經60年了，昨天縣政府有派人看過，除了部分牆上磚頭掉落外沒有其他問題。

據了解，由於花蓮仍餘震不斷，安全考量下，目前天王星大樓周邊200公尺範圍拉起封鎖線戒備，禁止非相關人員進入，附近店家也暫時歇業清理，後續花蓮縣政府將針對建築安全性進行清查，以利後續若有強震再發生，能第一時間撤離住戶。

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