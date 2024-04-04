1歲心律不整寶寶也能救！台大兒醫完成500例「零輻射心導管電燒」

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針對兒童與先天性心臟病患者的心律不整，台大醫院說明，相關症狀相當惱人，常造成患者與家屬不時出入急診之外，嚴重甚至可能導致昏厥、生命危險，而心導管電燒手術是最有效療法。
針對零輻射心導管電燒手術，台大醫院指出 ，透過無輻射3D立體定位系統的電磁場定位，結合心電圖分析與電腦運算，可獲得精確的3D立體影像，也使醫師不必透過X光便能有效掌握病灶、完成治療；以最常見兒童心律不整、陣發性心室上頻脈的手術為例，近年台大兒童醫院已100%採行零輻射心導管電燒手術，成績遠超歐美各大兒童醫院，連複雜的先天性心臟病患者，近2年也是完全零輻射。
在零輻射的安全環境下，台大醫院仍維持高成功率、低復發率的佳績，且自2016年台大兒童醫院心臟電生理團隊施行此手術後，至今已完成超過500例，成果出色。
此外，國外團隊從傳統X光轉換到3D定位系統進行電燒，大約需要半年摸索期，但台大兒童醫院團隊不到3個月即上手，甚至連年僅1歲、體重7公斤的嚴重心律不整嬰兒，也可順利治療成功。
台大醫院表示，相關團隊成果已多次獲肯定，除了在2020年3月成功推動兒童心律不整無輻射治療納入健保給付之外，同時還發展多項無輻射電燒新技術，包括左心逆行性無輻射電燒，透過創新的房室結迴旋頻脈進行冷凍消融定位，更獲得國際頂醫學尖期刊登載。
台大醫院指出，該院引領國內外多家醫院投入零輻射心導管電燒手術，並於2022年獲得國家生技醫療品質獎（SNQ）銅獎的肯定，而500例更為國內此技術重要里程碑，未來將持續提供兒童最新且安全、有效的醫療。