iPhone 16 全系列模型！最大4變化曝光　相機、螢幕不同還多一鍵

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🟡iPhone 16鏡頭改為垂直
從模型機發現，雙鏡頭的iPhone 16和iPhone 16 Plus鏡頭排列有很大的變化，從原本斜對角改為垂直排列，和2017年推出的iPhone X鏡頭排列有點相似，據稱會有這樣的設計是為了拍攝Vision Pro。至於iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max則維持現行的設計。
🟡電源鍵下方多了一顆
日前傳聞為了提高iPhone 16 Pro和iPhone 16的差異化，會在iPhone 16 Pro加入實體拍攝按鍵，用戶長按之後就能直接進行拍攝，且採用電容式的觸控功能，可以是快門鍵也能預設為截圖，還能調整對焦點和放大縮小等功能。但從最新的模型機發現4款機型在電源鍵下方都有該功能。
🟡動作按鈕全面下放
iPhone 15 Pro系列獨佔的動作按鈕，可以自定義快捷功能，今年則有望下放，全面配置給iPhone 16和iPhone 16 Plus。
🟡螢幕加大
從模式機也發現高度不全然相同，可能會讓 iPhone 16 Pro從6.1吋加大到6.3 吋，而iPhone 16 Pro Max 則來到6.9吋，也可能成為iPhone 史上最大螢幕手機。