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iPhone 16 全系列模型！最大4變化曝光　相機、螢幕不同還多一鍵

▲iPhone 16 系列模型機曝光，可以發現數字版本的鏡頭排列出現改變。（圖／翻攝X）
▲iPhone 16 系列模型機曝光，可以發現數字版本的鏡頭排列出現改變。（圖／翻攝X）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果將台灣時間在6月11日舉辦凌晨1點舉辦WWDC24開發者大會，該場會以6大系統更新為主，預料能透過iOS 18來窺見iPhone 16新機樣貌。此外，之前有爆料客稱拿到iPhone 16保護殼，近日再流傳出 iPhone 16 四款模型機，從模型中揪出新iPhone的4項大改變，包含採用相機排列位置、電源鍵下方多了一顆按鍵、且全系列似乎都採用動作按鍵。

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今年蘋果預計發表iPhone 16系列新機，知名爆料客 Sonny Dickson 於X分享最新iPhone 16系列共四款模型機照片，從模型機發現和外傳的功能雷同度高。但最後蘋果會端出那些好菜，可能還是要等到9月官方舉辦發表會後才會有明確的答案。

🟡iPhone 16鏡頭改為垂直

從模型機發現，雙鏡頭的iPhone 16和iPhone 16 Plus鏡頭排列有很大的變化，從原本斜對角改為垂直排列，和2017年推出的iPhone X鏡頭排列有點相似，據稱會有這樣的設計是為了拍攝Vision Pro。至於iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max則維持現行的設計。

🟡電源鍵下方多了一顆

日前傳聞為了提高iPhone 16 Pro和iPhone 16的差異化，會在iPhone 16 Pro加入實體拍攝按鍵，用戶長按之後就能直接進行拍攝，且採用電容式的觸控功能，可以是快門鍵也能預設為截圖，還能調整對焦點和放大縮小等功能。但從最新的模型機發現4款機型在電源鍵下方都有該功能。

▲iPhone 16 系列模型機。（圖／翻攝X）
▲從iPhone 16 模型機可以發現兩個側邊都有很明顯地變化，像是電源鍵下方多了一顆按鍵，且全系列配置動作按鈕。（圖／翻攝X）
🟡動作按鈕全面下放

iPhone 15 Pro系列獨佔的動作按鈕，可以自定義快捷功能，今年則有望下放，全面配置給iPhone 16和iPhone 16 Plus。

🟡螢幕加大

從模式機也發現高度不全然相同，可能會讓 iPhone 16 Pro從6.1吋加大到6.3 吋，而iPhone 16 Pro Max 則來到6.9吋，也可能成為iPhone 史上最大螢幕手機。

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