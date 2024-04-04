黃子佼被告性侵還買少女偷拍片　王婉諭批最惡劣示範

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令她驚訝的是，黃子佼向警方坦承這些影片來源來自「創意私房」論壇，這個「創意私房」論壇，就是她在2021年我接收陳情並告發後，近日終於被大量起訴的犯罪集團。這個集團將違法偷拍、轉傳的裸露／性私密影像與個資整理在一起，以會員制的方式經營，把他人的痛苦轉化自己的盈利。
王婉諭說，黃子佼不只是這個論壇近萬會員的其中一名，且在性侵案遭踢爆後還繼續購買；更離譜的是，她還在部分媒體平台看到有人回應：他只是花錢購買，又沒有轉傳、販售，還好吧？「NO！一點都不好！」
王婉諭說，絕大多數的受害者，都是在不知情的狀況下被拍攝，完全沒有同意自己的私密影像被這樣轉傳、販售。然而，他們卻要活在一輩子被窺探、騷擾，甚至是被威脅的恐懼中，即便犯罪集團被偵破，也無法保證這些影像就此消失，甚至可能早已散播到網路各處，這樣的不安全感，將會繼續跟著這些無辜的受害者。
「請不要再助長這樣的惡意滋長。」王婉諭表示，作為公眾人物，黃子佼不只是做了最惡劣的示範，更成為了這個犯罪產業鍊的一環；對於這些違法的裸露或私密影像，她呼籲大家，秉持著「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」的原則，拒絕成為共犯結構的一員。
王婉諭最後表示，只有整個社會一起站出來，才能讓那些無所畏懼的犯罪者知道，他的惡意，是建立在多少人的痛苦之上。