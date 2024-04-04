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臺南喜迎泰國包機首航　黃偉哲開啟臺南國際旅遊新篇章

▲「台南-泰國」包機直航首航班機今天上午搭載188名旅客飛抵台南，台南市長黃偉哲特別代表市民前往接機並代表台南市民致贈迎賓禮。（圖／台南市政府提供）
▲「台南-泰國」包機直航首航班機今天上午搭載188名旅客飛抵台南，台南市長黃偉哲特別代表市民前往接機並代表台南市民致贈迎賓禮。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

在台南市政府及各觀光相關產業的努力下 「台南-泰國」包機直航首航班機今(4)日上午搭載188名旅客飛抵台南，台南市長黃偉哲特別前往接機並代表台南市民致贈迎賓禮，隨後搭上返程班機出訪泰國，希望來訪臺南的泰國旅客能一同參與臺南400系列活動，感受臺南的熱情、留下美好回憶。

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▲台南市長黃偉哲特別前往接機並代表台南市民致贈迎賓禮。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲特別前往接機並代表台南市民致贈迎賓禮。（圖／台南市政府提供）
為促進並活絡臺南市的國際觀光，繼去(112)年4月「臺南-仙臺」及8月「臺南-越南峴港」包機直航後，今天臺南航空站又迎來「臺南-泰國」包機直航，包括臺南市長黃偉哲、臺南航空站主任楊益瑞、觀光旅遊局長林國華、市議員林美燕、郭鴻儀，以及泰獅航空、臺南市旅行商業同業公會等皆派員到場，代表臺南市民迎接，讓泰國來的貴賓一抵達臺南就收到滿滿的溫暖。

黃偉哲表示，很高興迎接來自泰國的188位貴客來台南觀光，在春假期間飽覽台南風土人情、品嘗台南美食。泰國是觀光大國，這次藉著包機的契機，讓台南跟泰國在觀光旅遊，以及在農業、農特產品的發展上，有很好的交流機會，並且拓展國民外交。

台南市府表示，泰國是東協10國中第2大經濟體，依據國際貨幣組織(IMF)2022年的資料，泰國出境旅遊市場價值超過3,000億泰銖，因此這次特別規劃臺南泰國包機直航；這次直航首架次共有188位泰國旅客，返程時臺南機場將有174位旅客，黃偉哲也將搭乘這班機一同出訪泰國。

觀光旅遊局表示，2023年泰國來臺旅遊人次大約 40萬，已恢復至疫情前的旅遊規模，尤其臺灣在2023年泰國Google關鍵字中海外旅遊目的地類別位居榜首，可見泰國人來臺旅遊已形成一股風潮。

觀光旅遊局也指出，臺南的赤崁樓、安平古堡、孔廟等，每年都有許多國際旅客前來朝聖，藉由此次臺南泰國包機直航，期盼可以把這些知名景點介紹給泰國旅客。

同時觀旅局也持續優化國際觀光友善環境，包含新南向旅遊導覽人員培訓、輔導餐飲業者建置多國語言菜單，及觀光司機外語及觀光培力計畫等，讓泰國等東南亞旅客在體驗臺南豐富的觀光資源時，也能享受優質的服務。 

觀光旅遊局補充，為鼓勵非本國籍旅客來臺南旅遊，觀旅局特別推出「113年臺南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，凡是帶國際觀光旅遊團來臺南旅遊之國內合法旅行業者，符合補助條件者，每團每人最高可獲獎(補)助新臺幣800元整。

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