臺南喜迎泰國包機首航　黃偉哲開啟臺南國際旅遊新篇章

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黃偉哲表示，很高興迎接來自泰國的188位貴客來台南觀光，在春假期間飽覽台南風土人情、品嘗台南美食。泰國是觀光大國，這次藉著包機的契機，讓台南跟泰國在觀光旅遊，以及在農業、農特產品的發展上，有很好的交流機會，並且拓展國民外交。
台南市府表示，泰國是東協10國中第2大經濟體，依據國際貨幣組織(IMF)2022年的資料，泰國出境旅遊市場價值超過3,000億泰銖，因此這次特別規劃臺南泰國包機直航；這次直航首架次共有188位泰國旅客，返程時臺南機場將有174位旅客，黃偉哲也將搭乘這班機一同出訪泰國。
觀光旅遊局表示，2023年泰國來臺旅遊人次大約 40萬，已恢復至疫情前的旅遊規模，尤其臺灣在2023年泰國Google關鍵字中海外旅遊目的地類別位居榜首，可見泰國人來臺旅遊已形成一股風潮。
觀光旅遊局也指出，臺南的赤崁樓、安平古堡、孔廟等，每年都有許多國際旅客前來朝聖，藉由此次臺南泰國包機直航，期盼可以把這些知名景點介紹給泰國旅客。
同時觀旅局也持續優化國際觀光友善環境，包含新南向旅遊導覽人員培訓、輔導餐飲業者建置多國語言菜單，及觀光司機外語及觀光培力計畫等，讓泰國等東南亞旅客在體驗臺南豐富的觀光資源時，也能享受優質的服務。
觀光旅遊局補充，為鼓勵非本國籍旅客來臺南旅遊，觀旅局特別推出「113年臺南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，凡是帶國際觀光旅遊團來臺南旅遊之國內合法旅行業者，符合補助條件者，每團每人最高可獲獎(補)助新臺幣800元整。