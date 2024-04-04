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花蓮強震！子瑜擔心台灣人和毛孩「要抱緊緊」　舒華：一起學防災

▲花蓮7.2強震，子瑜（左圖）、舒華先後發聲關心台灣人。（圖／周子瑜、葉舒華IG）
▲花蓮7.2強震，子瑜（左圖）、舒華先後發聲關心台灣人。（圖／周子瑜、葉舒華IG）

記者楊穎軒／綜合報導

昨（3）日上午7點58分，台灣花蓮近海發生規模7.2強震，為921大地震後規模最大的地震，鄰近震央的花蓮首當其衝，災情最嚴重，至今全台累計9人罹難、1050人受傷，還有101人受困、34人失聯。於南韓發展多年的周子瑜、葉舒華，昨天先後發聲關心家鄉強震狀況，子瑜不只掛心台灣民眾也怕寵物受驚，舒華邀大家一起學防災，讓粉絲感到窩心。

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南韓女團TWICE成員子瑜，昨天地震1個多小時後就透過粉絲群組Bubble發文，焦急表示：「希望大家都平安無事」、「可能還會有餘震，大家小心...」並祈禱所有人都安然無恙，還擔心家裡有養寵物的粉絲，毛孩可能受到驚嚇，「大家要一起抱緊緊，小心...」

▲子瑜發訊息詢問台灣粉絲狀況。（圖／微博）
▲子瑜發訊息詢問台灣粉絲強震狀況。（圖／微博）
(G)I-DLE成員舒華因為大病初癒復工，3日收工後倒頭就睡，翌日凌晨才在Bubble發訊息，關心家鄉災情，「你們還好嗎，地震新聞看到了」、「希望不要再有人受傷了...」、「以後防災的功課我們一起做」，女神的主動關懷猶如一到暖流，網友紛紛表示：「寶寶肯定擔心死了」、「時時關心大家的魚寶」、「舒華是特別特別好的小女孩！」

▲舒華4日凌晨傳訊息關切家鄉地震。（圖／微博）
▲舒華4日凌晨傳訊息關切家鄉地震。（圖／微博）
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