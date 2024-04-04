首次出勤！數位部「應變網路行動車」亮相 抵花蓮配合救災
數位發展部表示，因應今（3）日花蓮地震，我國第一輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」已經抵達花蓮，可在災區電力與商用網路中斷時提供緊急通訊服務。該車是首次在緊急情況下出勤，現已納入救災應變系統中，配合當地救災應變指揮體系調派，初步將先提供救災人員通訊使用，避免通訊死角。
記者許家禎／台北報導
數位部指出，「應變網路行動車」由數位部支持、財團法人電信技術中心（TTC）建置，車上搭載非同步軌道衛星終端及WiFi等設備，主要使用SES中軌衛星，可在商用通訊網路中斷、沒有電力供應的緊急情況下，提供周遭災民及救災人員緊急聯繫使用，救災人員並可透過衛星網路，將災區現況回報應變中心。
數位部指出，電信業者雖備有行動基地臺，但仍須仰賴後端傳輸網路，才能讓基地臺正常運作。「應變網路行動車」則可在災區既有傳輸網路中斷時，協助電信業者快速建立衛星後端傳輸網路，恢復商用網路正常服務。
「應變網路行動車」是數位部以「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」補助TTC建置，驗證重大災害或緊急情況下，可藉由非同步軌道衛星通訊管道提供災區的緊急通訊需求，確保緊急指揮體系仍可保持基本運作。