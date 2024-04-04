兄弟9局下關鍵界外球！鏡頭沒拍清楚好尷尬 平野惠一：很大損失
中信兄弟昨（3）日在台北大巨蛋迎來主場首戰，面對中職新成員台鋼雄鷹，9局下以1：4落後，打者王政順敲出左外野深遠飛球，成功落地但卻遭判是界外球，兄弟申請電視輔助判決，鏡頭卻沒有把球的落點拍清楚，最後主審維持原判，引發不少球迷和網友討論。兄弟總教練平野惠一今（4）日受訪也坦言，那個判決對兄弟來說是很大的損失，希望之後大巨蛋內的相關設施可以在提升。
記者林之越/台北報導
還原當時狀況，兄弟在9局下最後反攻機會，首打者詹子賢選到四壞球保送，曾頌恩遭到台鋼雷公三振，第七棒王政順在2好1壞的狀況下，敲出左外野方向的深遠飛球，外野手王柏融追趕不及，球順利落地，眼見落後的兄弟擊出關鍵安打時，全場觀眾沸騰，不過裁判第一時間判決卻認為是界外球。
雖然兄弟申請電視輔助判決，但鏡頭卻尷尬的來不及跟上， 因此未能將球的落點拍攝清楚，幾分鐘過後，主審宣布依然維持原判，這是1顆界外球。宣布判決後，王政順重新打擊，結果揮空遭到台鋼終結者雷公三振，錯失得分機會。
平野惠一受訪時談及此判決表示，「昨天的界外球判決，勢必會成為一個需要拿出來被討論的案例，對台鋼來說因為是界外球，所以當然會是個好消息，但對我們來說就是很大的損失。」
平野提出建議認為：「因為有這樣的案例，希望以後大巨蛋可以針對在哪邊架設攝影機，這件事去做改善。」並解釋道：「為什麼會有電視輔助判決，就是因為有這種很接近的play，希望能透過畫面得出一個讓雙方都滿意的判決。」
不過他也為聯盟緩頰道，畢竟大巨蛋也是才剛開始，期待之後球場、設備、轉播也好，都可以再逐漸提升，避免遇到這次判決的尷尬窘境。
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