打擊毒品有正面效益！闖入高雄港商港區釣魚因藏毒心虛跳海獲救

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另林嫌及劉嫌2人見狀後，即心領神會，共同出手阻擋及言語挑釁執勤員警，以便中斷對曾嫌繼續查證身分之作為，曾嫌更因販毒案通緝，騎乘機車企圖逃逸，所幸員警身手矯健，攔阻後立即使用辣椒水制止犯嫌3人，並通報警網即刻應處。
林嫌與劉嫌2人因遭噴灑辣椒水後，仍持續出手阻擋，且與警方發生扭打情事，執勤員警即大膽對空鳴槍，曾嫌眼看大勢已去，即跳入海中企圖脫逃，經該總隊派遣警艇救援，曾嫌自知法網難逃，自行游泳上岸被逮，並坦承因販毒案遭通緝，深怕自己入監服刑，另林嫌與劉嫌2人，均坦承知悉曾嫌係毒品通緝犯，基於情誼，進而出手阻擋警方盤查等犯行。
警方人員並在3名男子的身體及所使用之交通工具進行附帶搜索，當場在曾嫌身上及其機車置物箱內起獲第二級毒品安非他命104.44公克、搖頭丸1顆、第三級毒品愷他命7.24公克、毒品咖啡包4包(13.76公克)、K盤1組及電子磅秤1台等違禁物品，全案乃依毒品危害防制條例、刑法妨害公務及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。
洪頂力指出，維護商港區本是高雄港警職責，檢肅毒品更是當前警方重點工作，且為政府淨化治安之要項，該總隊獲報後積極應處，面對困境當機立斷，大膽用槍，終能一舉緝獲曾某等3人，對維護社會治安及宣誓打擊毒品犯罪顯有正面效益，至於有關曾嫌持有毒品來源，將持續蒐證溯源偵辦中。