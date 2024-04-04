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國際關懷台灣　賴清德感謝溫暖支持「更有力量克服挑戰」

▲台灣發生強震世界各國相繼送暖，賴清德在社群平台感謝來自國際友人的溫暖支持，讓台灣更加有力量克服挑戰。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲台灣發生強震世界各國相繼送暖，賴清德在社群平台感謝來自國際友人的溫暖支持，讓台灣更加有力量克服挑戰。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者陳威叡／台北報導

花蓮昨日發生7.2級強震釀嚴重災情，國際社會也紛紛對台灣表達感謝之意，就連印度總理Narendra Modi首次發佈與台灣相關貼文，對此副總統賴清德今（4）日於社群平台表示，感謝友邦、理念相近國家政要與尊者達賴喇嘛的關懷與慰問，在面臨災變的時刻，來自國際友人的溫暖支持，讓台灣更加有力量克服挑戰，相信台灣人一定能展現堅韌精神，攜手互助、團結度過危難。

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賴清德於社群平台發文表示，在昨日花蓮發生強震後，許多友邦、理念相近國家，都對台灣表達關心。包含巴拉圭總統貝尼亞、瓜地馬拉總統阿雷瓦洛、帛琉總統惠恕仁、史瓦帝尼總理戴羅素、聖克里斯多福及尼維斯 總理德魯、貝里斯總理布里仙紐、吐瓦魯總理戴斐立、聖露西亞總理皮耶等我國友邦元首及政府首長。

此外還有日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕、印度總理莫迪、歐盟理事會主席米歇爾及美國、英國等理念相近國家政要及尊者達賴喇嘛，皆向台灣表達關懷、慰問。

​賴清德表示，誠摯感謝國際社會的支持。在面臨災變的時刻，來自國際友人的溫暖支持，讓台灣更加有力量克服挑戰，相信台灣人一定能展現堅韌精神，攜手互助、團結度過危難。

​賴清德說，目前中央各部會、地方政府正積極合作，全力投入賑災及重建工作，他也要再次感謝協助救災的同仁，救援過程務必注意安全，也提醒國人朋友，多加留意周遭狀況，「祈願台灣平安，大家一起走過這次難關，早日回復日常生活。」

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