安迪女兒落入海外騙局！遭逼陪通緝犯吃飯、互動客人 慘患恐慌症
資深藝人林安迪的愛女、TRASH樂團主唱林志融（阿夜）的胞姊林吟蔚，參加歌唱選秀節目《超級偶像》出道；日前，她錄節目時透露，有一次去菲律賓演出時，卻被主辦單位要求下台與客人互動，還要陪台灣通緝犯吃飯，所幸最後平安回家，但也因此罹患恐慌症。
記者黃雅琪／綜合報導
「星二代」林吟蔚日前錄製節目《一袋女王》時提到，曾接受同業友人的邀請到菲律賓演出，當時她因為情傷，心想剛好出國轉換心情，因此只確認會住在五星級飯店這件事，其他細節沒有過問太多就答應對方。想不到抵達當地後，跟當初講得五星級飯店完全不同，林吟蔚與2名舞者被安排住在色情、賭博、毒品氾濫地區，接洽演出的友人卻只丟下一句：「我也是受害者！」草草帶過。
林吟蔚本來想說，至少演出地點門口掛有自己的海報，工作內容是正常的，沒想到她卻被要求下台與客人互動，期間主辦的人還要她跟台灣通緝犯吃飯，原因是當地紛亂，需要台灣勢力幫忙保護，好險最後平安歸國，但林吟蔚卻因此患上恐慌症。
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