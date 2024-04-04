32小時晃387次！地震「國家警報」響不停 氣象署：頻率已經下降
昨（3）日花蓮外海發生芮氏規模7.2、自921後的最大地震後，能量持續透過餘震釋放，中央氣象署地震測報中心指出，從第一起7.2強震起到今（4）日下午4點，共計有387次地震紀錄，包括1次主震、386起餘震，其中有106起為「顯著有改地震」，氣象署地震測報中心主任吳健富強調，目前餘震頻率緩慢下降中，但這幾天仍要留意餘震。
記者張志浩／綜合報導
根據統計，近32小時共有387次地震被紀錄，芮氏規模7以上1起、6至7共2起、5至6共16起、4至5共145起、3至4共223起，3級以下由於數量太多且大多無感，因此氣象署並未持續記錄。
吳健富說明，能量的釋放在大地震過後的3天內是最為頻繁的，本次花蓮7.2強震，餘震最大規模為6.5，從今天清晨開始，餘震的頻率已經開始降低，整體規模也越來越小，大多落在3至4.5級，未來仍會持續留意餘震狀態，整體地震序列大約要數個月至半年才會完整停止。
32小時發生387起地震，許多民眾好奇是否已經超越921的數據，對此地震測報中心表示，由於921時期的地震測站不像現在這麼多，系統偵測能力也沒有這麼好，因此兩者無法放在同個基準點比較，數字上肯定是本次0403花蓮地震大於921地震。