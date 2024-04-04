明明沒地震「身體卻感覺在搖」！4成患者有假性地震 醫親曝解方
台灣花蓮地區昨（3）日發生7.2強震，且之後餘震不斷，不僅各地災情頻傳，更是引發民眾恐慌。心臟科醫師劉中平就發文指出，許多人在地震後，身體仍不時感覺到搖晃感，以為又地震了引起驚慌，但其實這是「假性地震」症候群，在大地震過後有4成患者都會有這種感覺，目前好發於女性、高齡者，以及居住樓層較高的住戶，建議患者可以擺放一杯水在身邊，當感覺到搖晃時，觀察水面波紋是否晃動。
記者賴禹妡／綜合報導
劉中平醫師在臉書粉專發文提到，不少人在地震過後，身體仍不時有搖晃感，誤認為地震又來了，但身旁的人都說沒有。根據日本研究顯示，有4成患者在大地震過後，會感覺到假性地震發生，「明明地面沒有任何移動，卻感覺整個人瞬間搖晃起來，讓大家嚇一跳」。
劉中平指出，雖然這個現象很普遍，但目前尚未了解其中原因，有可能是人體平衡系統及周邊感覺受器被地震影響，在沒發生地震時產生瞬間失衡的狀況。有研究顯示，在大地震之後，大腦的皮質功能會因此產生改變，導致地震後的暈眩和突發性震顫，目前好發於女性、高齡者，以及居住樓層較高的住戶。
雖然假性地震會引發恐慌，但大多數症狀會隨著時間消失。劉中平建議，若地震後數度感覺到身體搖晃，建議可以擺放一杯水在身邊，當感覺到搖晃時，觀察水面波紋是否晃動；症狀比較持續的患者，可以訓練雙眼望向遠方，或是喝溫水調整神經感覺；症狀嚴重者可以請醫師開暈眩藥物服用，會有助於緩解不適感。至於心理已產生恐慌進而引發失眠、不敢待在戶內等情形，可以請朋友陪伴，或是由專業醫療業人員來開導緩和。