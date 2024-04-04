台中國際動漫節首日爆人潮 UNIQLO進駐開設快閃店

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天上午開幕活動，邀請立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔和台中市府副秘書長林育鴻共同開場，他們都穿上主辦單位準備的「進擊的巨人」雨風衣，一秒變身標準漫迷。現場還有人氣Vsinger「浠 Mizuki」3D化，與台中市吉祥物石虎家族的「樂虎」，動漫節形象大使「漫寶」聯袂帶來精彩演出。
中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，感謝文化部與台中市政府支持，3年來，越來越多動漫業者、在地原創廠商加入，讓漫迷更能感受台灣漫畫多元魅力。他也感謝台中市政府長年支持動漫節，今年特別編列預算規畫展出台中國際動漫影展十周年成果，積極推廣在地原創，並舉辦台中國際動漫博覽會，以具體行動支持在地原創動漫、出版產業。
江啟臣致詞說，擔任行政院新聞局長時與漫畫結緣，當時有金曲獎、金鐘獎，漫畫出版有個劇情漫畫獎，他建議應該獨立出來設立金漫獎，至今已有13屆，每年選出優秀慢畫作家，有助於推廣在地原創產業。
今年台中國際動漫節，各家業者卯足全力推出優惠折扣、獨家商品、套書、精品、 福袋等，要滿足動漫粉絲們！舞台活動熱力不打烊，12 場活動接續登 場，包括台日知名歌手、Vtuber、偶像團體登場會粉絲。由於參展廠商增加5成，以及首日即有8萬人次漫迷湧入，預估今年可望吸引超過30萬人次入場，較去年25萬人次更踴躍！
尤其，UNIQLO台灣首次進駐動漫展開設快閃店，連續四天集結最新聯名UT系列展示與UTme獨家販售，包括首度展示的《怪獸8號》聯名UT，以及獨家販售台中展場專屬限定版《怪獸8號》UTme，吸引不少漫迷先搶為快。
台中快閃店還首賣全新《名偵探柯南》UT系列，有作者青山剛昌紀念原著故事30週年親自繪製的全新圖案，以及結合粉絲夢寐以求的場景與人氣角色圖案等，很值得收藏！同步販售的還有連載8年的神作《排球少年!!》，隨劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》即將上映，UNIQLO也在本次快閃店發表販售！