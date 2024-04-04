全家霜淇淋「隱藏口味」！全台僅22門市吃得到 清明節第2支10元
全家「山丘藍」藍莓霜淇淋近期開賣，限時清明節連假期間第二支10元，不過除了藍莓口味外，擁有粉紫色夢幻外觀的「仙人掌霜淇淋」也將於4/20起在澎湖地區限量販售，也就是全台僅有位在澎湖的22家門市吃得到，且今年同樣有交通票券優惠，4月17日至7月底到澎湖的船票機票，可享大杯美式、仙女紅茶、酷繽沙、熱狗買1送1。此外，清明連假期間，7-11霜淇淋「可爾必思牛奶」也有第二支10元優惠，高溫出遊先來支霜淇淋消暑氣！
記者鍾怡婷/綜合報導
隨著澎湖花火節即將展開，全家4/20日起在澎湖地區門市限定開賣「仙人掌霜淇淋」，酸酸甜甜的口味曾創下熱銷破百萬支，可以品嚐到澎湖在地風味，極具特色的紫色造型也非常適合拍照打卡分享，每支售價49元，花火節期間限量販售，售完為止，到澎湖遊玩的消費者們千萬別錯過！
4月17日至7月31日期間，憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證），至澎湖縣的全家便利商店，可享5種商品買一送一（5選1），品項包括大杯美式、仙女紅茶、酷繽沙（黑炫牛奶／黑炫拿鐵）、FMC古早味紅茶、FMC四季春青茶；每周六日再加碼，憑機票、船票還可享原味熱狗買1送1。
此外，清明連假4月4日起至4月7日，全家霜淇淋第二支10元優惠，4/6及4/7凡單筆購買Fami!ce霜淇淋，再加碼贈送山丘藍藍莓89元優惠券乙張（原價109元）；7-11「可爾必思牛奶霜淇淋」乳酸菌發酵乳，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，清甜微酸不膩口，清明連假期間4月4日至4月7日不限支付工具享第二支10元。