台泥和平廠59位受困礦山同仁　循舊林道順利脫困下山

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今天一早就有台泥礦山團隊休假的同仁，主動銷假上班結合當地部落青壯年一路循舊林道上山協助受困同僚，台泥礦山團隊大多出身於當地和平澳花部落，熟悉當地地形，且當中為數不少平常就是訓練有素的義消，因此取得空投物資後即分批循林道從近1000公尺礦山步行下山，沿途中還有幾段路需要攀爬，比較有經驗的同事不忘協助其他同仁，充分發揮同事愛。許多家屬聞訊家人脫困後還趕到舊林道出口處迎接，小孩子看到爸爸歸來還衝上前去擁抱，場面溫馨。
考量受困礦區同仁中有年紀稍長同事也有女性同仁，台泥礦區主管基於安全不敢在地震發生當下輕易讓同仁們移動，公司也與受困同仁們家屬保持聯繫，讓家人掌握救援進度。憑藉著在地部落同仁對山林的熟悉與前輩的智慧，全體終於脫困。
這次受困在山上最高主管是合盛礦業礦山副理鄭士豪，他一下山瞬間壓力釋放忍不住掉下男兒淚，他表示，同仁加包商超過60人，裡面有同事還有慢性病史需要服藥，下山路途上一點都不敢馬虎。合盛礦業領班簡榮欽是今天帶隊徒步下山的老礦山人。昨天晚餐他還跟同仁們在礦區就地摘採野菜幫大家補給。今天一早為了讓大家能夠順利循舊林道脫困，他清晨就先與另一位同事黃國志先行勘查路線甚至在路上架設繩索。他依脫困第一件事就是跟老婆打電話報平安。
地震對台泥位於花蓮和平村的水泥廠和平電廠以及和平港都造成損害，但在忙著廠內檢修復原同時，台泥也注意到當地社區對外交通中斷恐有物資缺乏問題，且許多居民因為害怕餘震聚集在操場休息，除配合村長到部落送熟食，今天火車通車後也自花蓮採購物資贈與村辦公室，希望攜手部落共度難關。
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