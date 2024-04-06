五月天23年前為中華職棒開球過！盤點「巨星級嘉賓」名單超震撼

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2023年的中華職棒熱鬧滾滾，除了疫情解禁，再加上經典賽、亞錦賽、杭州亞運等眾多國際賽的加持，各大球團紛紛尋找國外的大咖明星前來助陣。在行銷方面非常知名的富邦悍將，去年7月就找來《玩命關頭》男星「韓哥」姜成鎬擔任開球嘉賓，而在降臨新莊棒球場之前，親民的韓哥還一一為球迷們簽名，在開球前還特別乘坐跑車，並隨著現場播放的經典歌曲〈Tokyo Drift〉駛入場內，十分帥氣。
同年10月，味全龍砸下重金，特地從日本請來前「暗黑天后」三上悠亞坐鎮天母棒球場，再搭上當時正夯的動漫《咒術迴戰》並舉辦一系列的活動主題日，立刻造成全台熱議，各大媒體爭相報導。而三上悠亞相當敬業，除了擔任開球嘉賓，還化身成「一日小龍女」啦啦隊陪伴大家鏖戰到深夜，穿上雨衣與大家熱情應援，當天一共吸引9699位球迷進場，開出味全龍票房新紀錄。
提到偶像，還有2018年8月Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）邀請的日本女星齋藤飛鳥，當時球團還以「被神選中的美少女」來形容齋藤飛鳥降臨桃園棒球場，只見5年前、年僅20歲的齋藤飛鳥略帶青澀、一雙甜美的大眼睛，迅速擄獲現場球迷芳心，更有不少粉絲得知消息後，特地北上買票進場，親睹女神風采，紛紛拿起寫滿日文的應援看板，替齋藤飛鳥加油打氣。至今這段開球影片仍在YouTube上造成討論，被列為中職史上最經典的畫面之一。
王力宏、林俊傑獲邀開球！23年前的五月天長這樣
除了電影明星，還有許多大咖的華人歌手，包含謝金燕、哈林庾澄慶、徐若瑄、陳勢安、江美琪、曾沛慈、周興哲都有替中華職棒開球的紀錄。回顧2016年10月，來自新加坡的情歌王子林俊傑，就受邀到台中洲際棒球場，替中信兄弟與義大犀牛（富邦悍將前身）的總冠軍賽開球，更在賽前帶來夯曲〈因你而在〉為大家注入滿滿的活力，最終中信兄弟也成功拿下該系列賽首勝，成為象迷們心中最經典的一場戰役。
而在華人樂壇擁有極大地位的王力宏，在2017年獲得富邦悍將邀約擔任開幕戰的開球嘉賓，由於當年正是富邦悍將成軍元年（2016年義大犀牛轉賣），對球團來說十分重要，在行銷方面處處都有驚喜。有趣的是，王力宏在開球前夕還偷偷跑到新莊棒球場練習，影片曝光後立刻造成熱議，而王力宏也身穿背號222號的球衣完成任務，直呼：「這是我第1次進棒球場，沒有唱歌，有人為我鼓掌，夢想成真。」
不過提到中職開球史上最大咖的華人歌手，絕對是非「五月天」莫屬，原來早在23年前、2001年五月天就獲邀到歷史最悠久、最具有特別意義的台南棒球場，為元老球隊統一獅開球，當時還是青澀模樣的5位大男孩，一踏上草皮就非常興奮，成為許多球迷津津樂道的話題。熱愛棒球的五月天，更以行動證明，不僅親自到場觀看總冠軍賽，在2013年的世界棒球經典賽，五月天更在信義街頭獻唱〈倔強〉送給前往東京征戰的中華隊，也讓該首歌成為中華隊的代表歌曲之一。
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