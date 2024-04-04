「大王」回來了！王柏融敲台鋼隊史首轟 兩分砲一棒追平中信兄弟
「大王」王柏融回來了！今（4）日台鋼雄鷹和中信兄弟在台北大巨蛋進行第2戰，第三棒王柏融在5局上敲出台鋼隊史首轟，這支兩分砲也幫助台鋼以3：3追平兄弟，是他回歸中職後的首支全壘打，同時也是他中職生涯的第87轟。
記者林之越/台北報導
本場比賽進行到5局上，兄弟暫時以3：1領先台鋼，徐基麟先是三振吳明鴻、陳文杰後，對第二棒曾子祐投出四壞球保送，此時輪到王柏融打擊，在此前一個打席，他成功敲出右外野落地安打。王柏融在這個打席中，先是選到一個壞球後，敲出飛向中左外野方向的飛球，眼見小白球越飛越遠，最後掉入觀眾席。
王柏融一棒炸裂兩分砲，成功敲出台鋼隊史的首轟，而且在大巨蛋更是意義非凡。這球不僅是他回到中職的首支全壘打，也是他在中職的第87支全壘打，目前幫助球隊3：3追平兄弟，比賽進行到5局下。
台鋼隊史的第一次：
第一轟：王柏融
第一球：江承諺
第一個出局數：曾子祐
第一支安打：魔鷹
第一個三振：曾子祐
第一個保送：張肇元
第一分打點：杜家明
第一位得分：陳文杰
第一個盜壘：陳文杰
第一個雙殺打：杜家明
第一個單場MVP:王柏融
第一位勝投：江承諺
第一位救援成功：雷公
首勝總教練：洪一中
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